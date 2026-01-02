松本幸四郎主演、池波正太郎原作『鬼平犯科帳』シリーズの最新作『鬼平犯科帳 兇剣』が、時代劇専門チャンネルで2026年1月10日(13:00～、19:00～ほか)に独占初放送される(時代劇専門チャンネルNETで独占配信、YouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で世界同時配信)。第7弾を数える同シリーズをエグゼクティブ・プロデューサーとして仕掛けたのは、25年6月に「時代劇専門チャンネル」と「日本映画専門チャンネル」を運営する日本映画放送で初のプロパー社長となった宮川朋之氏だ。

1969年から名優たちが演じてきたこのタイトルで新たに挑戦しているのは、メディアミックス展開など放送にとどまらないIP(知的財産)戦略。そこで見えてきた可能性とは。今シリーズの成立経緯や幸四郎率いる抜群のチームワークなど、話を聞いた――。

日本映画放送の宮川朋之社長

幸四郎にオファーするまで5年の歳月

2024年1月に放送をスタートした松本幸四郎主演の『鬼平犯科帳』。この出発点は、1989年から28年にわたって続いた中村吉右衛門主演シリーズの4K化構想だった。

当時編成制作局長だった宮川氏が、当時の社長・杉田成道氏(現・取締役相談役)に「4Kにして多くの人に見てもらいたいんです」と、約150作品という膨大な話数におよぶシリーズの4K化について相談すると、杉田氏からは「新しい『鬼平犯科帳』を作るのはどうか?」という提案が返ってきた。

その発想に納得しながら、「主演は誰がいいと思う?」という杉田氏の問いに、即座に頭に浮かんだのが十代目松本幸四郎。「“幸四郎さんしかいないでしょう”と言ったところ、“私もそう思う”と杉田からも賛同を得て、ここからすべてが始まりました」とプロジェクトが動き出した。

このやり取りの後、実際に幸四郎に会ってオファーするまでには5年もの歳月を要した。

「『鬼平犯科帳』という作品は大ベストセラー作品なので、まずは関係各所のご理解をいただかなければいけません。放送局としては後発の弊社が『鬼平犯科帳』をしっかり作るとなると、制作予算を工面するために編成費などを調整する必要があります。他にも、ありとあらゆることに時間がかかりました」

日本映画放送では2010年から、概ね毎年1作品のペースでオリジナル時代劇を制作。その中で、松竹や東映の京都撮影所のスタッフとは十分な信頼関係を築いていたが、『鬼平犯科帳』は「特別な心構えでしっかりやらなきゃいけない」という少し次元の違うタイトルだった。

こうした準備を整え、いざ幸四郎にオファーすると、本人は大いに喜んだという。

「御祖父様(初代松本白鸚)も叔父様(二代目中村吉右衛門)も演じられていたので、ご自身も覚悟を決めて受けてくださり、本当に喜んでくださいましたね」

松本幸四郎

全部を受け止める座長が作るチームワーク

幸四郎率いるキャスト陣は、何十年もともにしてきたような抜群のチームワークを築いている。25年6月に初開催されたファンイベントで、平蔵が右腕と重用する筆頭与力・佐嶋忠介を演じる本宮泰風は幸四郎について、「人の上に立つ人の中ではすごく珍しいタイプだと思います。50年以上生きてきた中で、あまり出会ったことのない、すごく人間らしい方です」と、親しみやすい存在であることを話していた。

宮川氏は「幸四郎さんに余裕があるからこそ、全部受け止めてくださる。座長は少しピリッとされていたりすることもあるのですが、幸四郎さんはいい意味で“ゆるさ”もありつつ、やるときはピリッとする。その独特の感じが、人格・人望としてキャスト、スタッフに伝わっているからこそ、現場にいい雰囲気ができていますし、皆さんの幸四郎さんへのリスペクトがあるから、あの関係性が成立しているんです」といい、そのチーム感は第1弾のクランクイン直後にはできあがっていたそうだ。

幸四郎主演の新たな『鬼平犯科帳』では、本編放送後にキャスト陣が登場して撮影秘話などを振り返る「アフタートーク」も放送(※時代劇専門チャンネル限定)し、視聴者から好評を得ている。俳優陣がプライベートなどを明かしながら和気あいあいとトークをする姿を見せることに慎重な声もあったが、「 “こんなにわちゃわちゃと楽しそうな人たちが、あれだけリアルな芝居をするんだ”というギャップを見せることで、俳優としてのスキルの高さが際立つのではないかと思います」と捉え、継続しているという。

そのアフタートーク(「暗剣白梅香」編)を公開収録した6月のファンイベントも、ファンの熱量が高く、「先日、高麗屋(※幸四郎の屋号)さんのファンミーティングに伺ったら、“『鬼平』のファンイベントは今度いつやるんですか?”とファンの方に聞かれました。幸四郎さんとは“最終的には東京ドームでやりたいね”なんて話をしています(笑)」と意欲を示している。