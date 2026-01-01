2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】乙女座（おとめ座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【乙女座（おとめ座）】のあなたの2026年の運勢は……？緊張感から解放され、自由度が増して動きやすい流れとなりそうです。仕事もプライベートも、どんな風に進めていきたいのかを考えたり、計画を立ててみましょう。人脈が広がり、刺激される機会もありそうなので、これまでとは違う価値観を持つ人にも出会えそうです。恋愛運は上半期が好調です。出会いのチャンスなので、コミュニケーションを大切にしましょう。下半期は、今後どんな恋愛、結婚をしていきたいのかを見直してみましょう。プレッシャーから解放されて、動きやすくなりそうです。一度仕事の方向性を見直して「どんな働き方をしていきたいのか」を考えてみましょう。好奇心を大切に、新しいことにも積極的に挑戦してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/