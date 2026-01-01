2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】獅子座（しし座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【獅子座（しし座）】のあなたの2026年の運勢は……？活躍の運気が到来し、仕事もプライベートも充実できる1年となりそうです。特に下半期が活動的な流れになり、上半期は準備する期間となりそうです。今後どんな風に進んでいきたいのかを考えて、計画を立てて進めていきましょう。上半期は、恋愛の価値観を見直せるといい運気です。下半期になると恋愛運が好調になり、出会いが広がりそうです。好きな人、仲良くなりたい人ができたら、積極的にアプローチしてみましょう。上半期は、仕事の課題と向き合う機会が多くなりそうですが、下半期からは新たな分野に挑戦できたり、やりがいを感じられる流れになりそうです。今年の話題の映画やアニメなど、流行りのものをチェックしたり、気になるものはリサーチしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/