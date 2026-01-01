2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】双子座（ふたご座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】双子座（ふたご座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒントラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【双子座（ふたご座）】のあなたの2026年の運勢は……？活動的に動いていく運気で、仕事もプライベートも刺激を受けられそうです。まずは視野を広げて、いろんなものに触れてみましょう。そのなかで新たな発見があり、大切にしたい価値観を再確認できるなど学びのある年となりそうです。恋愛運は好調です。出会いが広がっていく運気なので、コミュニケーションを積極的に取ることを心掛けましょう。今年もキャリアについて考える機会が多くなりそうです。人付き合いを通じて仕事面での学びが深まりそうなので、対話を大切にしましょう。動くことが多い年となりそうなので、休息や心が穏やかに過ごせる時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/