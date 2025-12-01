2026年の運勢ランキング発表！九星気学で占う最強の1位は？仕事運・恋愛運・開運アイテム

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、生年月日から見る2026年の運勢「九星気学」。2026年（令和8年）は、あなたにとってどんな年になるのでしょうか？ 今回は東京池袋占い館セレーネ所属の占い師・嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さんが本命星から導く今年の運勢を占いました。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）まずはご自身の本命星をチェックしましょう。下の画像から、ご自身が生まれた年を見つけてみてください。なお、立春（2/4前後）より前に生まれた方は、九星が前の年となりますので注意してくださいね。2026年の六白金星さんは、「内側を鍛え直す1年」です。火の影響を強く受けやすく、普段の自信やプライドが揺さぶられる場面が増えるでしょう。巡る位置は精神面に影響が出やすく、葛藤や迷いを感じやすい配置です。ただし、これは決して悪いだけの年ではなく「土台を作り直すための準備期間」とも言えます。仕事では努力がすぐに評価されにくく、結果が出るまで時間がかかりやすいですが、粘り強く続けたことは、後から大きな信頼につながります。恋愛では慎重になりやすく、距離が縮むまでに時間がかかりますが、そのぶん残るご縁はとても堅実。派手さよりも誠実さを大切にしてください。心を落ち着かせて、冷静さと透明感を取り戻すサポートになります。2026年の一白水星さんは、九星のなかでも「中心」に配置される1年です。中心というのは、全体の影響を一身に受ける場所。良い流れも悪い流れも集まりやすく、精神的な負担を感じやすい反面、物事の全体像がよく見えるポジションでもあります。さらに、今年は丙午という火の勢いが非常に強い年。水を象徴する一白水星さんにとっては、冷静さや慎重さが蒸発しやすく、気持ちが揺れやすい1年になりそうです。焦って判断すると後悔しやすいため「急がない」ことが最大の開運ポイントになります。仕事では、調整役やまとめ役を任される場面が増えて、すぐ成果として評価されなくても、後半に効いてくる経験が積み上がります。恋愛では、不安から相手の気持ちを読みすぎてしまいがちですが、本当に安心できる関係だけが残る浄化の年。静かに自分を整える意識が大切です。感情の揺れを落ち着かせて、冷静な判断を取り戻すサポートになります。2026年の四緑木星さんは、強い火のエネルギーを受けて活動力が一気に高まる1年です。もともと人のご縁や柔軟さを大切にする星ですが、今年は頼まれたり、任されたりする場面が増えて、気付かぬうちにエネルギーを使いすぎてしまいそうです。2026年に巡る位置は、進みたい気持ちとブレーキが同時にかかりやすい場所。順調だと思った矢先に予定変更が起きたり、方向転換を迫られることもあるでしょう。ただ、これは「無駄な道を進まないための修正」と捉えると◎仕事では、成果は出るものの達成感を感じにくい傾向があります。ペース配分を意識して、人のために動きすぎないことが重要です。恋愛では、モテ運はあるものの優柔不断になりやすい時期。答えを急がず、時間をかけて関係を育てる姿勢が幸運につながります。思考を整理し、気持ちの散らかりを防いでくれるお守りになります。七赤金星さんにとって、2026年は気持ちが揺れやすく、普段よりも責任を重く感じやすい1年です。火の勢いが非常に強いため、明るく軽やかな七赤さんの魅力が出にくくなり、感情のアップダウンを感じやすくなるでしょう。2026年に巡る位置は本来なら力を与えてくれる場所ですが、火の影響が強すぎることで「期待」「責任」「役割」の重圧がのしかかりやすくなりますが、そのぶん成長のチャンスでもある年です。仕事では調整役や橋渡し役を任されてストレスを感じる場面もありますが、評価は確実に積み上がります。恋愛では、軽い出会いよりも今ある関係を見直す流れが強く、真剣な交際へ進みやすい年。逃げずに向き合うことで、安定した未来が見えてきます。足元を安定させ、迷いを減らし、現実的な一歩を踏み出す助けになります。2026年の三碧木星さんは、行動力と発信力が大きく高まる1年です。思い付いたことをすぐ形にできるスピード感があり、挑戦すればするほどチャンスが増えていきます。ただし、今年巡る位置は、勢いが強くなりすぎるとミスやトラブルが起こりやすい場所でもあります。仕事では新しい案件や役割が自然と舞い込んで忙しくなりやすい反面、成長スピードは非常に速いので、少しだけ慎重さを意識するだけで大きな成果につながります。恋愛では出会いが増えて、刺激的な関係に縁が生まれやすい年。ただし、決断を急ぐと後悔しやすいため「見極める時間」を大切にしてください。勢いと冷静さのバランスが2026年のカギになります。考えを整理して勢いのなかでも冷静な判断を助けてくれます。2026年の二黒土星さんは努力が形になりやすい1年です。火のエネルギーが非常に強い年ですが、火は土を生み出す性質を持っていますので、二黒土星さんの持つ「コツコツ積み上げる力」「支える力」がしっかり育ちやすい流れです。ただし、今年巡る位置は求められる役割が増えやすい場所。頼られるぶん負担も増えやすく、疲れを感じる場面も出てきます。仕事では、縁の下の力持ちとして信頼が集まり、責任ある役割を任されることが増えるでしょう。良い評価がすぐに出なくても、後半に「あなたがいて良かった」と実感できる流れになります。恋愛では「誠実さ」が評価されやすく、将来を見据えた関係が動きやすい時期。曖昧な関係は自然と整理されて、落ち着いたご縁が残りやすい1年です。安定感を象徴するアイテムで、金運と心の落ち着きを支えてくれます。2026年の八白土星さんは、変化を受け入れることで運が大きく開く1年です。八白土星は変化と成長を象徴する星。火のエネルギーが強い2026年は、その変化力がさらに刺激され、大きな転換期を迎えやすくなります。今年巡る位置は動きの多い場所で、環境の変化や立場の切り替えが起こりやすいのが特徴です。仕事では「昇進」「転職」「新しい挑戦」など、人生の流れが切り替わる出来事が起こりやすく、責任は増えるぶん結果に直結しやすい時期です。恋愛では、関係性が一段階進みやすく、良縁はスピード感をもって深まります。その一方で、長く続いていた腐れ縁が終わる流れに。覚悟を決めて進むことで運が大きく味方します。信頼運を高めれば、人間関係と仕事運を安定させてくれます。2026年の五黄土星さんは、圧倒的な存在感を放つ1年になります。五黄土星は「中心」「影響力」を象徴する星。火の年である2026年は、その力がさらに強調され、自然と人の注目を集める立場に立ちやすくなります。今年巡る位置も火のエネルギーと強く共鳴し、リーダーシップや決断力が最大化される流れです。仕事では、重要なプロジェクトの中心を任されたり、人の上に立つ役割が増えるでしょう。改革や立て直しを託されることもあり、手腕を発揮するチャンスが多いです。恋愛では魅力が高まり、主導権を握る関係になりやすい反面、強さが出すぎると衝突の原因になるかも。自分のペースを押し付けすぎないことが、幸運を長続きさせるポイントです。火の良いエネルギーを味方につけて、行動力と自信を後押ししてくれます。2026年の主役は、文句なしに九紫火星さんです！ 九紫火星は火を象徴する星であり、火のエネルギーが極まる2026年と最高の相性。さらに、巡る位置も追い風となり、「才能」「魅力」「評価運」が一気に表に出やすくなる1年になります。今まで積み上げてきたことが、目に見える形で評価されるタイミングです。仕事では抜擢や昇進、独立、新しい挑戦など、大きな飛躍が期待できます。注目されるぶん忙しさも増えますが、やりがいは十分。恋愛では出会い運が非常に強く、選ぶ立場になることも多そうで、結婚や関係の発展にも追い風が吹きます。ただし、燃えすぎると疲れやすいため、休む意識も忘れずに。高まる火のエネルギーを調和させて、疲労を防ぎながら魅力を引き出してくれます。■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動スタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/