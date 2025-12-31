FUJI ROCK FESTIVAL’26、開催決定　2026年7月24日〜26日に苗場スキー場で実施

国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL26」の開催が決定した。開催日は2026年7月24日（金）〜26日（日）、会場は例年通り新潟・苗場スキー場。オフィシャルサイトおよびSNSを通じて告知されている。
【写真ギャラリー】フジロック25総括：完全復活を超える大成功、音楽の奇跡に満ちた3日間を振り返る
あわせて、「FUJI ROCK FESTIVAL25 完全版」が本日1月1日（木）にフジテレビNEXTで放送される。昨年のフェスの模様を全15時間にわたって一挙リピート放送するという。
さらに、フジロックのオフィシャルショップ「GAN-BAN」の25周年を記念した特別展「GAN-BAN 25th Anniversary Special Exhibition TIME CAPSULE 2025 : A FUJI ROCK Odyssey - 時空を超えるフジロック展 -」が、渋谷PARCOのPARCO MUSEUM TOKYOで開催中。会期は1月12日まで（1月1日〜2日は休館）となっている。
開催概要
• FUJI ROCK FESTIVAL26
• 日程：2026年7月24日（金）・25日（土）・26日（日）
• 会場：苗場スキー場（新潟県）
関連情報
FUJI ROCK FESTIVAL25 完全版（フジテレビNEXT）
• 放送日：2026年1月1日（木）
• DAY1：14:00〜19:00
• DAY2：19:00〜24:00
• DAY3：24:00〜29:00
https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/925200120.html
GAN-BAN 25th Anniversary Special Exhibition
• 「TIME CAPSULE 2025 : A FUJI ROCK Odyssey - 時空を超えるフジロック展 -」
• 会期：1月12日まで（1月1日〜2日は休館）
• 会場：渋谷PARCO 4F PARCO MUSEUM TOKYO
https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1837
