「距離を置きたい」10年来の親友から突然の宣告…理由がわからないとき、どう向き合うべき？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「親友から距離を置きたいと言われた」という20代女性からのお悩みを紹介しました。もう10年くらい仲が良い友達から、「最近合わないと思うことが増えてきたから、距離を置きたい」とLINEがきたのですが、これといった思い当たりがありません。彼女とは性格や考え方は違えど、親友だと思っていました。少し距離を置きたいだけなら、しばらく会わなければいいのに、わざわざ伝えてくるということは、友情を終わらせたいということなのでしょうか？ 彼女の気持ちがわかりません。（東京都 20代前半 女性）この切実な相談に、パーソナリティの住吉美紀は「これは確かにどういうことなのか……」と相談者の動揺に深く寄り添いながら、自身の見解を語りました。住吉は、お友達のほうに何か大変なことがある可能性を指摘。「お友達のほうが今、何かが大変なのかもしれないですね。何かすごく悩みがあってモヤモヤしていて、その状況と違う相談者さんが普通にしているだけで、お友達にとってはつらいとか、わかってくれないと思ってしまう。言ってないから、わからなくて当然なんだけど……。ただ、こういうときって、仲良しなほど期待してしまうんですよね」と分析。さらに、20代というライフステージの変化が激しい時期特有の心の揺れにも触れ、「もし、お友達が就職したてだとしたら、仕事が大変で悩んでいるけれど、大学生の相談者さんに『うらやましい』という気持ちや、『私の気持ちわかってくれないでしょ』と思ってしまったり。恋愛問題かもしれないし、どっちかに彼氏がいる・いないとか。20代では『隣の芝生が青く見える』ということが、心の中心に出来てしまう年代ですよね」とコメント。住吉自身も、過去のつらい時期を振り返り「私は不妊治療を長くしていたときには、友達たちは悪くないんだけど、がっつり子育てをしている人と会うのはつらくて、会いたくないと本当に思っていたので、距離を置いていたと思います」と明かします。また、「相手の仕事がすごくノリノリで、会うたびに仕事の話を延々とされるのも、『仕事の話をしたいんじゃないんだけどな……』と距離を置いたことがありました。本人が気づかない自然な振る舞いが、相手の状況の変化のなかで『今は聞くのがつらい』ということは、あることだと思います。なので、相談者さんが悪いというより、人にはそういうことも、いろいろあるよ、ということです。無理して会ってもお互いにザラザラしてしまうので、今は他の人との関係を開拓する時期だと思えばいいのではないでしょうか」と優しく語りかけ、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。20代のときは特に、仲良かった学生時代の友人と話が合わなかったり、自分と比べてモヤモヤしたりすることも多かったです。いま私から言えるのは、30代にはそのときにぴったりの友人ができるということです。現在は、ここ5年で知り合った方ばかりですが、今の自分の状況や環境が一致する方と自然と仲良くなりました。学生時代の友人とは疎遠になりましたが、大きな出来事があったときに連絡を取り合う関係でいられているので、それで充分かなと思っています。「距離を置きたい」とはっきり言われているということは、相談者さんに非があるわけではなく、ご友人のなかでなにか折り合いをつけないと楽しく会えないということではないでしょうか。（静岡県 30代 女性）私も高校の同級生で、社会人になってからも週に何度も会うほど仲の良い友人がいましたが、突然、絶縁を宣言されました。全く心当たりがなく困惑しましたが、そのままにしていたら、しばらくして共通の知人男性と私がいい仲になっていると勝手に思い込んで怒っていたらしいのです。結局、勘違いだったとわかったらしいのですが、私には言い出せなかったようで友人関係が終わりました。そのときは悲しかったですが、今では「それまでの関係だったのかもなあ」と思えます。あまり重く考えず過ごしてみてはいかがでしょう。（東京都 40代 女性）私は友人と距離を置いた側です。長らく仲良くしていましたが、急に呼び出されては彼女の恋愛話を延々聞かされ、私は励ましていました。しかし、ふと気づけば、彼女は私の恋人の有無も、仕事の話もなにも覚えていないんです。彼女は私を親友と呼んでいましたが、私は利用されていただけだと気づき、距離を置きました。相談者さんがそうとは思いませんが、お互い見えているものが違うことはあるかもしれません。一度離れると見えるものもあるかもしれません。（東京都 20代 女性）「待ってあげる」のがベストだと思います。友情を終わらせようとしているわけではないと思います。過去、私も友人と距離を置きたいときがありました。遊びに誘われたときに断る理由をいちいち考えるのも面倒でしたし、返信を求められても厳しいので、「しばらく1人になって整理したい」と伝えたことがありました。待ってあげて、戻ってきたときになにごともなかったかのように接してあげたらよいのではないでしょうか。どこかに帰れる安心感って、嬉しいものですよ。（神奈川県 40代 女性）30代前半のとき、仲の良かった友達が急に離れていって悲しい思いをしたことがあります。少し時間が経って、実はその子は他の友達からも距離を置いていたことがわかり、そのときに「友だちリセット症候群」なるものがあることを知りました。お友達は他の子とも距離を置こうとしていませんか？ また、私自身も環境が変わり自然と離れていくことも一度二度ではなくありました。そういう時期なのかも、とも思います。あまりご自身を責めずに、流れに身を任せてよいのではと思います。（東京都 30代 女性）もしかしてそのお友達は、「なんでそんなこと言うの？」を待っているかもしれません。私の友達で、「もう合わないから距離を置く」と言われ、連絡せずにいたら3ヶ月後に「なんで連絡してこないの？ 寂しいよ、SOSだよ」と言われたことがありました。「わからないわー」と思いましたが、その後また普通に遊ぶようになりました。こういう例もあるのでご参考までに。（埼玉県 50代 女性）