元プロ野球選手で野球解説者の鳥谷敬氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で10日に公開された動画に出演。「いつかプロ野球の監督をやってみたい?」という質問に回答した。

鳥谷敬氏が自己分析

「いつかプロ野球の監督をやってみたい?」という質問に対し、鳥谷氏は「×」と回答し、「単純に大変だから」とポツリ。

また、平井理央が「これだけ理論的にいろんなことを考えられていて、いろいろ伝えられて、監督(に向いていると思う)」と水を向けると、鳥谷氏は「自分のことに対して分析したり、自分ってどういう性格なのか、自分って何が継続してできるのかって、自分のことはよく分かっているので、自分を高めるのはめちゃくちゃ得意なんですよ。でも、人が何かできないって言ったときに、その人のために全力でやるのが苦手なんですよ」と自己分析した。

さらに、鳥谷氏は「だから社会人のコーチとかも行ったりしてるんですけど、基本的には自分から『こうしろ』と言うタイプではないので、聞かれたらそれに対して答えを持っておかないといけない。聞かれてそれに答えるじゃないですか。『こういう練習がいいんじゃない?』と言って、たとえば1週間後くらいに行ったら、YouTubeで観て全く別のことをやっていたりするんですよ」と例示。

その上で、「その時に熱量がある人はまた会話をするんですけど、(自分自身は)言っても継続できないなら自分のやりたいことをやったほうがいいなという感じなので、そもそも向いてない。向いてないと分かってるのに、地獄に飛び込むようなものじゃないですか」と説明すると、レッド吉田は「冷静!」と感嘆の声をあげ、「逆に監督をやってもらいたいです」と目を輝かせていた。