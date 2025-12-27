2024年7月に結婚を発表していた元乃木坂46の高山一実(31)、クイズ作家でQuizKnockメンバー・ふくらP(32)が27日、SNSを通じて離婚したことを伝えた。

高山一実

「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた」「心よりお詫び申し上げます」

高山一実コメント全文

2025.12.27 髙山一実

ふくらPコメント全文

2025.12.27 ふくらP