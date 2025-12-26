「将来の“なりたい自分”がまだわからない」という悩みを抱えるみなさんに、いろいろな企業で活躍する先輩たちの姿を通してロールモデルを見つけてもらう企画「#先輩ロールモデル」。

今回は、ダイレクトメール（DM）事業、インターネット事業、EC事業を三本柱とするトータルマーケティング企業のディーエムソリューションズで活躍する先輩社会人にインタビュー。

会社の魅力や就活の話しを伺いました！

太巻龍馬（ウズマキリョウマ）さん

ダイレクトメール（DM）の発送代行サービスの法人営業と新規事業の立ち上げ業務を担当。

既卒での就職活動に不安を持ちつつも、論理的思考力、数字への意識、挑戦意欲・向上心をアピールし、1社目に内定したディーエムソリューションズに入社。現在は営業として活躍中。

――自己紹介をお願いします。

ディーエムソリューションズ株式会社 ダイレクトメール事業部に所属しております、入社3年目の太巻 龍馬です。

現在は、ダイレクトメール（DM）の発送代行サービスの法人営業と、中小企業の営業DX化を推進する新規事業の立ち上げ業務を担当しています。

学生時代は文化祭実行委員やドライブサークルの活動に励んでいました。本日はよろしくお願いいたします。

ーーどんなお仕事を担当しているのですか？

現在は主に二つの業務を担当しています。

一つは、企業が抱える物流や配送の課題を解決する「発送代行サービス」の法人営業です。

企業が顧客や見込み客に送るダイレクトメール（DM）のクリエイティブ作成、印刷、封入、発送といった一連の業務を代行するサービスをご提案しています。



具体的には、法人のお客様の課題を丁寧にヒアリングし、ニーズに合わせたプランをご紹介するソリューション営業を担当しています。

そしてもう一つが、今期から始まる新規事業の立ち上げメンバーとしての業務です。

社会人編

――業務で求められるスキルはどんなものだと感じていますか。

発送代行という事業柄、お客様の個人情報をお預かりしますので、どういったリスクが発生するかを常に想定する必要があります。お客様の業務内容を聞きながら、リスクを判断し、それをコントロールしていく能力が求められます。

――これまで一番印象に残ったのはどんなお仕事でしたか？



私の母校である明治学院大学とのお仕事です。発送代行会社に入社すると、まず思いつく営業先が母校です。当然、競合も多いのですが、僕は入社1年目の5月頃から営業をかけ、なかなか難しい状況でしたが、3、4回と何度も営業を続けるうちに見積もりの依頼をいただけるようになり、2年目の11月に受注することができました。

実際に卒業生宛てのDMが自分の手元に届いたときは、すごく嬉しくて印象に残っています。

ーー入社して難しいと思った仕事はありますか？

一つは今取り組んでいる新規事業の立ち上げです。

新規事業ということもあり、身近に業務について知識がある先輩がいないため、「このサービスのペルソナはどういう方なんだろう」や、「どういう打ち出し方をすべきなんだろう」と何度も考え、試行錯誤しながら進めています。

もう一つは、入社1年目のテレアポ営業ですね。それまでまったく経験がなかったので、最初の2週間から1ヶ月ぐらいはなかなかアポイントが取れず、同期の中で一番受注が遅れてしまいました。自分に向いてないんじゃないかと思ったこともありました。

ーーそのときはどう乗り越えましたか？

テレアポ業務を始めたばかりの頃は、何回電話をかけてもアポイントが取れず、「これは電話した数の問題ではない」と思ったんです。

それから考え方をシフトし、営業をかける企業の選定に時間をかけたり、アプローチの内容を精査したり、力を注ぐ方向性を変えました。しばらくアポイントが取れない時期が続きましたが、先輩や上司が「アポイント数は徐々に増えている。いずれこの見込みが花開くタイミングが来るから腐らず頑張ろう」と声をかけてくれたんです。

その言葉を信じ、作り続けた見込みが、後に大学の案件などの大きな成果につながり、結果的に数字がついてきました。

ーー仕事をする上でのこだわりを教えてください。

お客様に対しては、感情の波を出さずに常に冷静でいることを心がけています。

トラブル時にもこちらが冷静に対応することで、お客様の不安を募らせないようにしています。

また、最近では若手社員の商談に同行する機会も多いため、彼らにとって一番に相談しやすい存在でいることも意識しています。

ーー会社の魅力を教えてください。

若いうちから成長できる環境がある点は間違いなく魅力です。

それから、部長や役員といった上層部と直接話せる環境にあるのも特徴です。大企業ではなかなか絡めなそうな方たちと、新規事業の方向性や考えをディスカッションできますし、優位性があることをしっかり伝えれば、意見として反映してもらいやすい。

これは、若手社員にとっても非常に働きやすいですし、面白いと思う点ですね。

学生時代編

ーどんな学生時代を過ごしていましたか？

大学では、法学部法律学科を専攻し、1、2年生の時は文化祭実行委員とドライブサークルの活動に打ち込んでいました。

文化祭実行委員では、学生だけでなく、大学の職員や地域の方々といった周りの大人と連携して物事を進める経験ができました。これは仕事になってからも、調整や協力の場面で生きていると思います。

また、実行委員の活動は楽しいことばかりではない中で、周囲のモチベーションを維持しながら手伝ってもらう点は、仕事で人を巻き込むことにも似ていると感じています。

ドライブサークルでは、2ヶ月に1回は山梨や岐阜の方まで車を運転していましたね。

ただ3年生のときにコロナ禍に入り、実行委員もサークルも活動ができなくなりました。

その頃、父親の介護も重なり、しばらくは就職活動が難しい状況でした。

ーーいつから就職活動を始められたんですか？

少しレアケースかもしれませんが、大学を卒業してからになります。介護はすぐに終わる問題ではないので、まずは体制づくりをする必要があったんです。ケアマネージャーさんをはじめ福祉の力を借りながら、環境が整ったタイミングで就職活動を始めることができました。

ーー就職活動中の自己PRでは何を強みとして話していましたか？

募集要項を見て、企業が論理的思考力、数字への意識、そして挑戦意欲・向上心を求めていると考えました。面接では、法学部での経験から得た論理的に思考できるところと、目標達成への数字意識、新しいことに飛び込む挑戦意欲を、強みとしてアピールしました。

ーー就職活動中に意識して取り組んでいたことはありますか？

僕は既卒からのスタートで出遅れていたこともあり、マイナスになるような情報を自分の中に入れないように意識していましたね。ネガティブな情報を調べても仕方がないので、いかに面接で自分の強みをアピールできるかにかけようと。なるべく気持ちを落とさず、最高のパフォーマンスを見せることを心がけていました。

ーーこの会社を志望した理由を教えてください。

若いうちから結果を出せば昇進できる営業職＋インセンティブという環境と、親の介護のことも考えて転勤なしという条件に魅力を感じました。あとは、説明会や面接で社員の方と接するにつれて、若手からバリバリ活躍できる環境が本当にある会社なんだ、と直感的に感じたことが大きかったです。

ーー面接を受けたのは1社だけとお聞きしましたが、迷わなかったんですか？

そうですね。迷いはありませんでした。自分の条件に合うところから内定をもらったら、あとは「入社後にどう成果を出せるか」しか考えていなくて。自分次第でどうにでもできる環境がある、ということが面接で伝わってきたので、他の企業を探す必要はないと思いました。

ーー入社前後でギャップはありましたか？

入社当初でいうと、テレアポがこんなに大変なんだという点にギャップを感じましたね。タスクとしては電話をかけるだけと思っていましたが、実際に入ってみると、なかなかアポイントにつながらないという現実を身をもって実感しました。

良いギャップは、上の人との距離が近いということです。内定者懇親会の時からそうでしたが、入社後も部長や事業部長と業務時間外も含めて話しやすい環境にあるというのは、本当によかったです。

ーー最後に学生たちへのメッセージをお願いします。

僕自身の就職活動は順風満帆ではなかったですが、最終的に自分の強みをしっかり理解し、それが刺さるような企業を受ければ、間違いなく納得いく会社に入社できると思います。もしスタートが遅れたとしても、自分のことを受け入れてくれる会社はきっとあるはずです。

入社後に自分の強みを仕事にどう落とし込めるかを突き詰めて考え、結果を残していけば、大きく成長できますし、遅れは全然取り戻せる。

だから安心してほしい、とお伝えしたいですね。





取材・執筆：安藤茉耶

編集：学生の窓口編集部

取材協力：ディーエムソリューションズ https://www.dm-s.co.jp/

