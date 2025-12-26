日本プロサッカー選手会（JPFA）は26日、『極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会（JPFA）アワード2025』のベストイレブンを発表した。

海外クラブ所属選手を中心に選出された今回の『JPFAアワード2025』ベストイレブンで、一際目を引くのが鹿島アントラーズの2選手。9シーズンぶりJ1優勝の立役者となったFW鈴木優磨とDF植田直通がベストイレブン入りを果たした。なお、JPFAカテゴリーのベストイレブンに国内でプレーする選手が2名受賞するのは初めてのこととなる。

シーズンを通して活躍したJPFA所属選手を表彰する『JPFAアワード2025』ベストイレブン受賞者は、次のとおり。

【JPFA ベストイレブン】

※所属クラブは、2025年11月25日時点

※海外クラブに所属する選手とJ1・J2・J3ベストイレブンの中から選出

GK 鈴木彩艶

パルマ・カルチョ（イタリア）／3年連続3回目

DF 伊藤洋輝

バイエルン（ドイツ）／初受賞

DF 植田直通

鹿島アントラーズ／初受賞

DF 鈴木淳之介

コペンハーゲン（デンマーク）／初受賞

DF 渡辺剛

フェイエノールト（オランダ）／初受賞

MF 鎌田大地

クリスタル・パレス（イングランド）／2回目

MF 佐野海舟

マインツ（ドイツ）／初受賞

MF 田中碧

リーズ（イングランド）／初受賞

FW 上田綺世

フェイエノールト（オランダ）／3年連続3回目

FW 鈴木優磨

鹿島アントラーズ／初受賞

FW 堂安律

フランクフルト（ドイツ）／2回目