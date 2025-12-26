新しい車との出会いは、胸が高鳴る一方で「本当にこれでいいのかな？」という不安もつきものです。情報が溢れる現代において、信頼できる情報源を見つけるのは至難の業。そんなあなたの悩みを解決し、最高のクルマ選びをサポートしてくれる「クルマ選びの羅針盤」が、ついに登場します。

2026年の愛車探しを徹底サポート！『最新国産&輸入車全モデル購入ガイド』の全貌

株式会社JAFメディアワークスから、『最新国産&輸入車全モデル購入ガイド2026』が2025年12月27日（土）に発売されます。このガイドブックは、単なるカタログではありません。新車購入を真剣に考えている方から、最新のトレンドを知りたい方まで、あらゆるニーズに応える珠玉の一冊です。

なぜこのガイドブックが「クルマ選びの羅針盤」なのか？

1. 圧倒的な「網羅性」と「信頼性」

国産車から輸入車まで、正規ディーラーが取り扱う全車種を網羅している点が最大の魅力です。コンパクトカー、人気のSUV、ミニバン、セダンはもちろん、最新の電気自動車（BEV）に至るまで、あなたの気になる一台がきっと見つかるでしょう。

2. 12名の自動車評論家による「深掘り解説」

「このクルマ、実際どうなの？」という疑問には、12人の自動車評論家による各車解説が答えてくれます。彼らが実際に試乗した上での詳細なインプレッションや、おすすめポイント、注意点などが大きな写真と共に詳しく解説されており、専門家ならではの視点からの評価は、購入検討において非常に役立ちます。

3. 実践的な「購入支援情報」で迷いを解消

主要グレードごとの価格や装備を比較検討できる一覧表、そして巻末に収録された国産車から輸入車までの車種・寸法・性能がわかる諸元表は、まさに実用性の宝庫です。気になるクルマの細かいスペックを比較したい時、この情報は非常に重宝します。

未来を先取る！豪華3大巻頭特集で2026年のトレンドを掴む

このガイドブックのもう一つの目玉は、未来のトレンドを見据えた豪華な巻頭特集です。

1. 「2026年、期待のニューフェイス！」

『ジャパンモビリティショー2025』でベールを脱いだトヨタ・ランドクルーザーFJや、新型日産エルグランドなど、これから発売予定の話題の新型車が目白押し。自動車評論家の渡辺陽一郎氏が、その動向を詳細に解説しています。カクカクとしたボディが特徴のFJは、本格的な悪路走行性能を持ちながらもコンパクトなサイズ感が魅力。新型RAV4やCX-5の情報も見逃せません。

2. 「タイプ別クルマ選びの基礎知識」

「SUVってどんな種類があるの？」「ミニバンとセダンの違いは？」といった、初心者にはなかなか分かりづらい疑問もここで解決。人気のSUVやミニバン、コンパクトカー、セダンなど、ボディタイプ別の人気傾向と、クルマを選ぶ際に注目すべきポイントがわかりやすく解説されています。例えば、ミニバンであればホンダ・フリード、日産セレナ、トヨタ・アルファード、セダンであればスバルWRX S4やトヨタ・クラウンなど、具体例を挙げながら特徴を学べます。

3. 「石川真禧照の新車一刀両断！」

2025年に登場した新車の中から、自動車評論家の石川真禧照氏が注目の7台を厳選し、試乗インプレッションを深掘り。スバル・フォレスターや、24年ぶりに復活したことで話題のホンダ・プレリュードなど、人気モデルの魅力が多角的に検証されています。おすすめグレードの情報も満載で、これは見逃せません。

話題の注目モデルを徹底解剖

『日本カー・オブ・ザ・イヤー』を受賞したスバル・フォレスターをはじめ、大幅改良されたトヨタ・アクアや日産・エクストレイル、日常使いにも映えるオシャレなミニ・コンバーチブル、そして受注を再開したことで再び注目を集めるスズキ・ジムニーノマドなど、気になる新車情報がこの1冊に凝縮されています。それぞれのモデルが持つ個性や魅力が、存分に解説されているので、まるでディーラーで直接話を聞いているような感覚に陥ります。

賢いクルマ選びへの投資：価格と購入方法

これほどまでに充実した内容の書籍が、定価2,200円（税込）で手に入ります。数百万、数千万円の買い物となるクルマ選びにおいて、たった2,200円でこれだけの情報が得られるのは、まさに「コスパ最強」の賢い投資と言えるでしょう。雑誌やウェブサイトを何時間もさまよう時間と労力を考えれば、この一冊があなたの貴重な時間とお金を節約してくれるはずです。

この珠玉の一冊は、2025年12月27日（土）に発売されます。すぐに手に入れたい方は、オンラインストアでの購入が便利です。

信頼を支える発行元：JAFメディアワークス

この素晴らしいガイドブックを発行するのは、株式会社JAFメディアワークスです。JAFという名前を聞けば、多くの方が「ロードサービス」を思い浮かべるでしょう。その関連会社であるJAFメディアワークスは、自動車に関する深い知識と信頼性において、業界を牽引する存在です。長年にわたり培ってきた知見と、正確な情報を提供するという理念が、このガイドブックのクオリティを保証しています。

まとめ：最高のクルマ選びを、この一冊から

「クルマは人生を豊かにするパートナー」と言われますが、そのパートナー選びは決して簡単なことではありません。『最新国産&輸入車全モデル購入ガイド2026』は、そんなあなたのクルマ選びを最大限にサポートしてくれる、まさに「情報の玉手箱」です。最新のトレンドから、詳細な車種解説、そして購入に役立つ実用的な情報まで、すべてが一冊に凝縮されています。来年の愛車選び、あなたもこの一冊から始めてみませんか？ きっと、最高の出会いが待っているはずです。

