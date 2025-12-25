「在宅でできる副業はどれ？」「初心者でスキルがないけど大丈夫かな？」など不安や疑問のある方も多いでしょう。この記事では、「超初心者」でもできる副業、在宅でしっかり稼げる副業を紹介します。在宅で手軽に副業にチャレンジしてみたい方は、ぜひ参考にしてください。

在宅で副業をするメリット

副業にもさまざまな種類があり、外で稼ぐ方法もたくさんあります。それに対し、自宅で副業をすることには以下のようなメリットがあります。

スキマ時間でできる

在宅でできる副業は、いずれも働く時間が限定されないケースが多いのが特徴です。自分の都合の良い時間にできるため、平日に本業から帰宅した後、休日の落ち着いた時間などに取り組めます。

家事や育児・介護など家庭の事情にも合わせやすく、成功すればフリーランスとして柔軟に働ける道も生まれます。生活リズムに合わせやすく、疲れたらすぐに休息できるため、無理なく継続可能です。

通勤しなくてよい

在宅副業はオンラインで完結するものが多く、職場に通勤する必要がないのも大きな魅力です。通勤による時間の浪費や体力の消耗を避けられるため、効率的に働けます。

福利厚生が充実していない職場の場合、交通費が満額出なかったり、全宅自己負担となったりするケースもあります。しかし自宅の副業であれば、基本的に交通費は発生しないため問題ありません。

気軽に始められる

これから紹介する副業の多くは、大がかりな設備などを必要としません。スマホやパソコンがあれば気軽にスタートできるものがほとんどです。

初期費用やランニングコストもそれほどかからず、金銭的な負担が軽いのもメリットです。

【超初心者向け】簡単にできる在宅副業5選

まず、初めて副業の世界に触れる方のために、誰でも簡単にできる在宅副業を5つ紹介します。

ポイ活

ポイ活とはポイントサイト・アプリでポイントを貯める活動のことです。ゲームで遊んだり、タップ・クリックをしたりすることで少しずつポイントを貯めていきます。

ポイントサイト・アプリで有名なものは以下のとおりです。

ハピタス

モッピーワラウ

ポイントインカム

ポイントタウン

ワラウ

貯めたポイントは現金として口座に振り込んでもらうほか、Pontaポイントやdポイントなどに交換できます。

アンケート回答

リサーチ会社から届くアンケートに回答して、ポイントをもらう副業です。スキルも経験も必要なく、スマホやパソコンで簡単に回答できます。

予備調査は数ポイント程度ですが、条件に当てはまって本調査の対象になると、30～100ポイント以上を稼ぐことも可能です。

アンケートサイトで代表的なのはマクロミル、リサーチパネル、MyVoiceなど。アンケートは定員に達すると締め切られるため、早めに回答するのがおすすめです。

モニター活動

モニター活動とは、商品を試してみて感想や意見を回答する活動のことです。美容モニターや食品モニターなどがあります。

自宅に化粧品や食品などが届き、指定期間中に使用してアンケートに回答をします。報酬は現金で受け取るほか、ポイントで受け取るケースもあります。

新商品を試してみたい方、好奇心が旺盛な方におすすめです。

データ入力

パソコンを使って顧客や商品情報、アンケートなどの情報を入力する仕事です。エクセルやワード、Googleドキュメントやスプレッドシートなどを使用します。

データ入力で稼ぐのであれば、パソコンのブラインドタッチができることが前提です。無料ソフトなどを活用してマスターしましょう。

報酬は1文字当たり1円未満のケースが多く、まとまった金額を稼ぐのは難しいですが、自分のペースで進められる点がメリットです。

文字起こし

インタビューや講演会などの音声データを、文字に起こす仕事です。近年ではAIを活用した文字起こし専用のソフトがあり、ある程度は自動で文字にすることができます。

自分で最初から入力するというよりも、自動作成された文章が音声データと一致しているか、音声を聞いて確認する作業がメインとなるでしょう。難しい専門用語は専用ソフトでも対応できない場合があり、自分で調べて修正することも必要です。

初心者でも在宅副業で稼げるおすすめの仕事7選

先ほど解説した「超初心者向け」の副業は、誰でも気軽に始められるものの、まとまった金額を稼ぐのは難しいのが現実です。もっと稼ぎたい方のために、初心者向けの在宅副業を解説します。

クラウドソーシング

クラウドソーシングとは、企業や個人がネット上で仕事を公募・発注する仕組みのことです。個人がライティング・デザイン・コーチなどの仕事を受注できる場所で、クラウドワークスやランサーズ、ココナラなどのサービスが知られています。

クラウドソーシングのメリットは、初心者向けの案件が多いことです。実績がない方でも応募できる案件があるため、ハードルが低く感じられるでしょう。

一方で、クラウドソーシングでは受注額に対して20％などの手数料が発生します。

せどり

せどりとは、商品を安く仕入れたうえで高く販売（転売）して利ざやを稼ぐことです。かつては古書のやり取りで使われていた言葉ですが、現在はさまざまな領域でせどりをする方が見られます。

せどりのポイントは、高く売れる商品がどれかを見極めること、世の中の需要を把握・予測することです。うまくいけば効率的に大きな利益を得られる可能性もありますが、読み違えると大量の在庫が残ってしまうことも。

また、せどりのための購入には厳しい目を向ける人も多くいます。できる限り迷惑をかけないよう節度のある配慮が求められます。

ネットショップ運営

国内あるいは海外から仕入れた商品を、オンラインのショップで販売することです。ハンドメイド作品など、自分で作った商品を販売することも可能です。

せどりと同じく自分で商品を選ぶ必要があり、売り上げが伸びれば安定した集計も見込めます。自分の興味やトレンドを活かして商品を仕入れたり作ったりするため、やりがいも感じられるでしょう。

一方、商品の需要が少ないと在庫を抱えることになってしまうため、トレンドやユーザーニーズの調査は常に行う必要があります。

オンライン講師

自分の得意分野を教えることで稼ぐ仕事です。現在はスキルシェアサイトなどで講座を解説し、受講生を募る方法が一般的です。

講座や映像コンテンツなどは何回も販売が可能であり、人気を集めれば持続的な収入も得られます。繰り返し購入されるには、講座の質を高め、受講生のニーズの把握や対応が欠かせません。

オンライン秘書

企業やフリーランスから依頼を受け、オンラインで秘書や事務などのバックオフィス業務を行う仕事です。記事作成や簡単な画像作成などを依頼されるケースも。

会社員で事務や秘書として経験を積んできた方なら、活躍できるでしょう。作業をコツコツするのが好きな方、スケジュール管理が得意な方に向いています。

オンライン秘書はその時々の状況で、柔軟な対応も求められるため、クライアントと良好な関係を築くこともポイントです。

SNSアカウント運用代行

企業や個人のSNSを代行で運営し、投稿やコンテンツの作成により、フォロワーの増加を狙う仕事です。SNSは自宅ででき、他の副業との両立もしやすいため需要が高まりつつあります。

SNSアカウント運用代行では、自身のアカウントを育てることも大切です。仕事を受注するには、自分のアカウントを提示し、スキルや専門知識があることをアピールする必要があります。

ライブ配信

アプリを使って自分のトークをリアルタイムで配信する仕事です。視聴者からの投げ銭や、プラットフォームの広告収入が主な収入となります。

具体的には、視聴者が応援したい気持ちから贈る有料アイテム、動画の再生回数や視聴時間などから発生する広告料を収益源とします。ファンを獲得できれば、安定した収入につながる可能性もあります。

とくに顔出しをするライブ配信の場合、個人情報の漏えいや人間関係のトラブルには注意が必要です。視聴者とは仲良くしながらも、適度な距離を保つようにしましょう。

在宅副業の注意点

在宅副業は自分のペースで仕事ができて、継続しやすいのが大きなメリットです。しかし、一方で以下のような注意点もあります。

オン・オフの切り替えをする

自宅で仕事ができることで、かえって自宅が疲れる場所となってしまう恐れがあります。仕事をする時間としない時間を明確に決めて、オン・オフをしっかり切り替えるようにしましょう。

逆に、自宅でリラックスしすぎると、仕事に集中できなくなる可能性もあります。仕事をすると決めたら、本やマンガなどから離れることも重要です。

詐欺に注意する

SNSなどでは、一見魅力的に見える副業を見かけることがあります。「初心者でもいきなり10万円」「スキルなくても毎月50万円」などの文言には注意が必要で、誰でも最初から簡単に大きく稼げる副業はありません。

申し込んでみると、教材費用を請求されたり、登録料の前払いを求められたりするケースも少なくありません。働く前から費用を請求されるような仕事はほぼ詐欺ですので、絶対に支払わないようにしましょう。

最初から大きく稼ぐのは難しい

先ほど紹介した副業のうち、とくに「超初心者向け」のものは、大きく稼ぐのは難しいでしょう。手軽にできるものばかりですが、稼げる金額には限界があります。

本格的に副業をしたいなら、クラウドソーシングやネットショップ・オンライン講師などに参入する必要があります。「超初心者向け」の副業をやりながら、次にどの仕事に挑戦するかを考えるとよいでしょう。