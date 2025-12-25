今日は2025年12月25日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 新しいことにチャレンジするよりも、ある程度結果の出ているものを、もっと伸ばしていく日。あと少しで目標体重になるなら踏ん張る、新しい投資より貯蓄額を増やすことを考えるのです。朝立てた目標が夕方には少し達成できているでしょう。

東 吉方位2 南東

二黒土星

総合運 誰かと過ごす時間が楽しくて充実感満載な一日。ただ気が付くと暴飲暴食で次の日体重が増えていたり、財布の中身が空っぽになっていたり。羽目を外し過ぎないよう、今日は時間と予算を決めて動きましょう。

誰かと過ごす時間が楽しくて充実感満載な一日。ただ気が付くと暴飲暴食で次の日体重が増えていたり、財布の中身が空っぽになっていたり。羽目を外し過ぎないよう、今日は時間と予算を決めて動きましょう。 恋愛運 今日のあなたは生き生きとしていて、全身から輝きを放つでしょう。あなたを振った人があなたを見直し、アプローチしてくるかもしれません。終わった恋が復縁したり、複雑な恋愛もあなたに風が吹きます。焦らずに、流れをつかみましょう。

今日のあなたは生き生きとしていて、全身から輝きを放つでしょう。あなたを振った人があなたを見直し、アプローチしてくるかもしれません。終わった恋が復縁したり、複雑な恋愛もあなたに風が吹きます。焦らずに、流れをつかみましょう。 金運 今日はお得な買い物ができるので、ストックを買っておくのがおススメです。靴下や下着類、洗剤やストックバッグなどの生活用品。たくさんあっても困らない消耗品などを、買い貯めしましょう。すぐに「あって良かった」と思うときが来ます。

今日はお得な買い物ができるので、ストックを買っておくのがおススメです。靴下や下着類、洗剤やストックバッグなどの生活用品。たくさんあっても困らない消耗品などを、買い貯めしましょう。すぐに「あって良かった」と思うときが来ます。 仕事運 今日は結果を求めるよりも、試しにやってみるというのが一番。手ごたえや感覚をつかむことで、次の手が打てるようになるでしょう。失敗もチャンスの道。あなたを見習って、周りも挑戦意欲が増すため、職場全体の活気につながるでしょう。

今日は結果を求めるよりも、試しにやってみるというのが一番。手ごたえや感覚をつかむことで、次の手が打てるようになるでしょう。失敗もチャンスの道。あなたを見習って、周りも挑戦意欲が増すため、職場全体の活気につながるでしょう。 吉方位1 西

西 吉方位2 南

三碧木星

総合運 集中するとのめり込んでしまう今日は、早めに美容と健康の対策を。オーガニックの食事を意識したり、眠りに入りやすくなるバスタイムにしたり。集中して取り組んだことは、満足のいく出来上がりです。オンとオフを切り替えるのがさらなる成功の秘訣。

集中するとのめり込んでしまう今日は、早めに美容と健康の対策を。オーガニックの食事を意識したり、眠りに入りやすくなるバスタイムにしたり。集中して取り組んだことは、満足のいく出来上がりです。オンとオフを切り替えるのがさらなる成功の秘訣。 恋愛運 恋人募集中の友人と一緒に行動すると、恋愛運気を大きく引き寄せられます。少し遠出してみるのも良いですし、一緒に買い物やカフェに出かけるのも悪くありません。ふたりの波長が縁を呼び込むので、さっそく声をかけられるでしょう。

恋人募集中の友人と一緒に行動すると、恋愛運気を大きく引き寄せられます。少し遠出してみるのも良いですし、一緒に買い物やカフェに出かけるのも悪くありません。ふたりの波長が縁を呼び込むので、さっそく声をかけられるでしょう。 金運 努力すれば金運の上がる今日は、ぼんやりしている暇はありません。くじを購入する、余計な出費を減らして金銭の出入りを把握する。特にポイントやマイルが貯まりやすいので、こまめにポイントカードを出しましょう。

努力すれば金運の上がる今日は、ぼんやりしている暇はありません。くじを購入する、余計な出費を減らして金銭の出入りを把握する。特にポイントやマイルが貯まりやすいので、こまめにポイントカードを出しましょう。 仕事運 転職や独立など、大きな変化に適した一日です。以前から考えていたなら、今日は何か行動を起こしてみましょう。準備が整っているのなら万全に進め、これから準備をする人は有力な情報が手に入るのです。決断したら迷わずに進みましょう。

転職や独立など、大きな変化に適した一日です。以前から考えていたなら、今日は何か行動を起こしてみましょう。準備が整っているのなら万全に進め、これから準備をする人は有力な情報が手に入るのです。決断したら迷わずに進みましょう。 吉方位1 北

北 吉方位2 南

四緑木星

総合運 堂々と自分の意見を述べながら、自己表現も思うがまま。今日はまずなりたい自分をしっかりイメージして、見合った服装や言葉を選びましょう。強い自分、優しい自分、知的な自分。大きく印象付けられますから、注目の的に。

堂々と自分の意見を述べながら、自己表現も思うがまま。今日はまずなりたい自分をしっかりイメージして、見合った服装や言葉を選びましょう。強い自分、優しい自分、知的な自分。大きく印象付けられますから、注目の的に。 恋愛運 今日はしばらく連絡を取っていない人、ふと「どうしているかな」と気になった人との交流が吉。そう思ったのならさっそく連絡してみましょう。その人のおかげで新しい出会いが見つかり、恋愛モードに拍車がかかります。

今日はしばらく連絡を取っていない人、ふと「どうしているかな」と気になった人との交流が吉。そう思ったのならさっそく連絡してみましょう。その人のおかげで新しい出会いが見つかり、恋愛モードに拍車がかかります。 金運 美味しいものをリーズナブルな価格でいただけたり、レアな小物が安く手に入ったり。今日は懐も心も満足させる出来事が多いので、家に閉じこもるのはもったいないでしょう。ずっとチェックしていたお店があったら、足を運んでみてください。

美味しいものをリーズナブルな価格でいただけたり、レアな小物が安く手に入ったり。今日は懐も心も満足させる出来事が多いので、家に閉じこもるのはもったいないでしょう。ずっとチェックしていたお店があったら、足を運んでみてください。 仕事運 重要な役割を任されて、周りからの期待もあり、大きなプレッシャーになるでしょう。ただ今日のあなたはそのプレッシャーをはねのけて、結果を出すことができるのです。当たって砕けろの精神が、あなたの背中を押してくれるでしょう。

重要な役割を任されて、周りからの期待もあり、大きなプレッシャーになるでしょう。ただ今日のあなたはそのプレッシャーをはねのけて、結果を出すことができるのです。当たって砕けろの精神が、あなたの背中を押してくれるでしょう。 吉方位1 北

北 吉方位2 南

五黄土星

総合運 これから何かが始まりそうな気がする……そんな予兆を感じる出来事が多い日です。ワクワクするような気持ちを抱えながらも、迎え入れる準備を始めておきましょう。今日は部屋の整理整頓を心掛けて、気持ち良く過ごしてみてください。

これから何かが始まりそうな気がする……そんな予兆を感じる出来事が多い日です。ワクワクするような気持ちを抱えながらも、迎え入れる準備を始めておきましょう。今日は部屋の整理整頓を心掛けて、気持ち良く過ごしてみてください。 恋愛運 目と目が合っただけで胸が熱くなるような出会いの到来です！見知らぬ人と恋に落ちる可能性もあるけど、片思いの相手がいるなら、こちらから目を合わせに行くのも手。相手をグッと引き込んでしまいましょう。言葉はいりません。

目と目が合っただけで胸が熱くなるような出会いの到来です！見知らぬ人と恋に落ちる可能性もあるけど、片思いの相手がいるなら、こちらから目を合わせに行くのも手。相手をグッと引き込んでしまいましょう。言葉はいりません。 金運 試しに送ってみた抽選はがきが当たったり、街のガラガラを回したら景品がもらえたり、うれしい出来事が多い日。こういう日は新たにスタンプを集め始めるとか、ポイントアプリに登録してみるのも良いでしょう。ある日のお小遣いがグンと増えます。

試しに送ってみた抽選はがきが当たったり、街のガラガラを回したら景品がもらえたり、うれしい出来事が多い日。こういう日は新たにスタンプを集め始めるとか、ポイントアプリに登録してみるのも良いでしょう。ある日のお小遣いがグンと増えます。 仕事運 次々とやるべきことが追いかけてきて、息つく暇もないほど忙しくなる日。集中してやりたい作業もあるのに、なかなか時間配分が難しそうです。だからこそ頭がくるくる回って、片付けスピードがアップ。ノルマがサクサク達成できます。

次々とやるべきことが追いかけてきて、息つく暇もないほど忙しくなる日。集中してやりたい作業もあるのに、なかなか時間配分が難しそうです。だからこそ頭がくるくる回って、片付けスピードがアップ。ノルマがサクサク達成できます。 吉方位1 西

西 吉方位2 南

六白金星

総合運 言葉の大切さを、実感する一日です。一言足りないだけで全く違う意味になり、おかしな伝言ゲームになってしまいそう。だからこそ、きちんと話すことにつながって、今までわだかまりを抱えていた人との関係が、スムーズになるのでしょう。

言葉の大切さを、実感する一日です。一言足りないだけで全く違う意味になり、おかしな伝言ゲームになってしまいそう。だからこそ、きちんと話すことにつながって、今までわだかまりを抱えていた人との関係が、スムーズになるのでしょう。 恋愛運 ちょっとした相手の言葉がいつまでも気になったり、すれ違いを感じたりしそう。今日は頭を空っぽにすることが、一番の解決策になるでしょう。運動して思い切り汗をかく、好きな映画を観まくるなども〇。明日にはモヤモヤもスッキリ。

ちょっとした相手の言葉がいつまでも気になったり、すれ違いを感じたりしそう。今日は頭を空っぽにすることが、一番の解決策になるでしょう。運動して思い切り汗をかく、好きな映画を観まくるなども〇。明日にはモヤモヤもスッキリ。 金運 どれくらいの利益があるか、経費や税金など、数字に関することを今日は学ぶと良い日です。金銭感覚が面白いように鋭くなって、自分自身でも驚いてしまうでしょう。今まで損をしていた部分も発見して、キレイに改善していけます。

どれくらいの利益があるか、経費や税金など、数字に関することを今日は学ぶと良い日です。金銭感覚が面白いように鋭くなって、自分自身でも驚いてしまうでしょう。今まで損をしていた部分も発見して、キレイに改善していけます。 仕事運 空気を深読みし過ぎて、空回りしてしまいそうです。今日はひとりでできる仕事を優先したり、在宅でできるなら在宅ワークに切り替えたりするのも一案。お気に入りのカフェでゆっくりするのも運気回復につながるでしょう。

空気を深読みし過ぎて、空回りしてしまいそうです。今日はひとりでできる仕事を優先したり、在宅でできるなら在宅ワークに切り替えたりするのも一案。お気に入りのカフェでゆっくりするのも運気回復につながるでしょう。 吉方位1 北

北 吉方位2 南西

七赤金星

総合運 今日は午後から夕方にかけて、ゆっくりと運気が上昇していきます。もし何かを決断するのなら、午後になってからが〇。また夕方以降はうれしい情報も入ってくるので、それを待ってからでも良いでしょう。午前中は体調管理に徹してください。

今日は午後から夕方にかけて、ゆっくりと運気が上昇していきます。もし何かを決断するのなら、午後になってからが〇。また夕方以降はうれしい情報も入ってくるので、それを待ってからでも良いでしょう。午前中は体調管理に徹してください。 恋愛運 元恋人や一度振った相手からの再アプローチがありそうな日。今日のあなたは過去を振り返りたくない気分。ただそっけない態度を取ってお断りするのではなく、「時間があったらご飯でも行きましょう」程度に濁しておくと、実は恋愛運拡大に。

元恋人や一度振った相手からの再アプローチがありそうな日。今日のあなたは過去を振り返りたくない気分。ただそっけない態度を取ってお断りするのではなく、「時間があったらご飯でも行きましょう」程度に濁しておくと、実は恋愛運拡大に。 金運 高級ブランド品に関心が高まり、衝動買いしてしまいそう。なんとなく退屈でネットを見ていたら、勢いで買ってしまったという感じ。今日は勢い任せなことが多いので、手の届かない場所にスマホを置いておくなど、ひと呼吸置く工夫をしましょう。

高級ブランド品に関心が高まり、衝動買いしてしまいそう。なんとなく退屈でネットを見ていたら、勢いで買ってしまったという感じ。今日は勢い任せなことが多いので、手の届かない場所にスマホを置いておくなど、ひと呼吸置く工夫をしましょう。 仕事運 みんながついてきていると思ったら、実はあなただけが先走っていたということに。今日は少し焦り気味なところがあるので、ひとつの作業が終わったら足を止めて振り返りましょう。周りもその姿を見て、安心して進めるのです。

みんながついてきていると思ったら、実はあなただけが先走っていたということに。今日は少し焦り気味なところがあるので、ひとつの作業が終わったら足を止めて振り返りましょう。周りもその姿を見て、安心して進めるのです。 吉方位1 北

北 吉方位2 南西

八白土星

総合運 今日はあなたを取り巻く人間がいつもとは違うタイプ。でもコミュニケーション能力がアップしているので、うまく交流できるでしょう。そこから新しい可能性が広がる一方で、ニコニコしながら足をすくおうとする人もいるので要注意。

今日はあなたを取り巻く人間がいつもとは違うタイプ。でもコミュニケーション能力がアップしているので、うまく交流できるでしょう。そこから新しい可能性が広がる一方で、ニコニコしながら足をすくおうとする人もいるので要注意。 恋愛運 友人の仲を取り持ってあげようとすると、そこからあなたのご縁も運ばれてくる日。今日はお節介だと思っても、積極的に恋のキューピッド役を引き受けてください。また終わった恋を復活させようと動くのにも適した日です。

友人の仲を取り持ってあげようとすると、そこからあなたのご縁も運ばれてくる日。今日はお節介だと思っても、積極的に恋のキューピッド役を引き受けてください。また終わった恋を復活させようと動くのにも適した日です。 金運 ゆとりをもって一日の計画を立ててください。今日の最初の作業がこれ。ハードスケジュールになると、時間に遅れそうになってタクシーを飛ばすなど、実は余計な出費がかさむでしょう。お気に入りのカフェでリラックスすると、脳も冴えてきます。

ゆとりをもって一日の計画を立ててください。今日の最初の作業がこれ。ハードスケジュールになると、時間に遅れそうになってタクシーを飛ばすなど、実は余計な出費がかさむでしょう。お気に入りのカフェでリラックスすると、脳も冴えてきます。 仕事運 今日のあなたは数字にうるさくなりそう。経費節減のために長いお付き合いのある仕入れ先を変えようとしたり、部下を配置換えしようとしたり。損得だけではない何かがあるので、そこを理解して。しばらく空を眺めると穏やかになれます。

今日のあなたは数字にうるさくなりそう。経費節減のために長いお付き合いのある仕入れ先を変えようとしたり、部下を配置換えしようとしたり。損得だけではない何かがあるので、そこを理解して。しばらく空を眺めると穏やかになれます。 吉方位1 西

西 吉方位2 南

九紫火星

南西 吉方位2 東

