2025J3リーグアウォーズが24日に開催され、最優秀選手賞（MVP）をはじめとした各賞の受賞者が発表された。

栃木シティの初優勝で幕を閉じた2025明治安田J3リーグ。今矢直城監督率いるチームは初参入となったJリーグの舞台で23勝8分7敗・勝ち点「77」という成績を収め、“3年連続昇格”の快挙を成し遂げた。また、勝ち点「72」を積み上げたヴァンラーレ八戸も初のJ2昇格。テゲバジャーロ宮崎は4クラブによって争われたプレーオフを制し、こちらも悲願のJ2初昇格を決めている。

MVPに輝いたのは宮崎のFW橋本啓吾。出場した34試合で25ゴールをマークし、宮崎のJ2昇格に大きく貢献した活躍が高く評価されての初受賞となった。なお、橋本は得点王とのダブル受賞を果たしており、ベストイレブンも含めると“個人3冠”に輝いている。受賞に際しては次のように喜びを語っている。

「ベストイレブン、そしてMVPに選んでいただきありがとうございます。この賞を受賞でき、本当に嬉しく思います。シーズンを通して、暑い日も寒い日も変わらず熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さまありがとうございました！」

ベストイレブンには栃木シティ、八戸から最多タイの3名ずつが選出。栃木シティからはDFマテイ・ヨニッチ、MF岡庭裕貴、FW田中パウロ淳一が名を連ねた。MVPと得点王にも輝いた橋本を含め、11名全員が初受賞となっている。

最優秀ゴールは鹿児島ユナイテッドFCのFW近藤慶一が3月30日（日）の第7節宮崎戦で挙げた1点に決定。1点ビハインドで迎えた90＋8分、敵陣右サイドでのフリーキックから仲間が頭で繋いだボールを豪快なオーバーヘッドでゴールへ蹴り込んだ。また、優秀監督賞は八戸をJ2昇格に導いた石﨑信弘監督（現：松本山雅FC）が自身2度目の受賞を果たしている。

各賞の受賞者は以下の通り。

最優秀選手賞（MVP）

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）

ベストイレブン

▼GK

大西勝俉（ヴァンラーレ八戸）

▼DF

蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）

マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）

辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）

▼MF

城定幹大（福島ユナイテッドFC）

岡庭裕貴（栃木シティ）

西谷和希（ツエーゲン金沢）

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）

▼FW

澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）

田中パウロ淳一（栃木シティ）

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）

得点王

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）

最優秀ゴール賞

近藤慶一（鹿児島ユナイテッドFC）

第7節テゲバジャーロ宮崎戦（3月30日）90＋8分

優勝監督賞

今矢直城（栃木シティ）

優秀監督賞

石﨑信弘（ヴァンラーレ八戸）

フェアプレー賞

福島ユナイテッドFC、AC長野パルセイロ、高知ユナイテッドSC

フェアプレー個人賞

佐藤久弥（FC琉球）

マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）

秋山拓也（FC大阪）

【動画】J3最優秀ゴールに輝いた近藤慶一の豪快オーバーヘッド