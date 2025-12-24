DAZNは24日、「FIFAワールドカップ2026 DAZNアンバサダー」にFC東京に所属する日本代表DF長友佑都が就任することを発表した。

FIFAワールドカップ26全104試合をライブ配信するDAZNは、今大会を盛り上げるべくアンバサダーを新たに創設。DAZNは「世界最高の舞台としてのFIFAワールドカップと、その厳しさも誰よりも知る長友選手にFIFAワールドカップ2026 DAZNアンバサダーに就任いただくことで、DAZNは本当のFIFAワールドカップの魅力を長友選手に伝えていただきたいと考えております。そして、激しく熱量あふれるプレーで知られ、誰をも熱い気持ちにしてくれる長友選手は、DAZNの目指すFIFAワールドカップ2026で熱狂を生むというミッションにピッタリのアンバサダーであると考えております。長友選手は今後、番組やイベントをはじめ、様々な形でFIFAワールドカップ2026 DAZNアンバサダーとしてご活躍いただきます」と発表している。

長友佑都のコメントは以下の通り。

「『DAZNアンバサダー』に就任いたしました長友佑都です。まだメンバー発表はされていませんが、もちろん選手として選ばれるように頑張っていきますので、その時は改めてプレイングアンバサダーとして名乗らせてください。先日組み合せ発表がありましたが、とにかく日本は厳しいグループに入ったなという印象があります。ただ、前回のワールドカップでスペインとドイツという強豪を倒してるので、そこはどんな相手が来ても僕たちは勝てると、可能性はあると思ってるので、自分たちを信じて戦いたいなと思います。やりがいのある相手が来たなっていう印象ですね。チームのレベル的にも非常に高くなってるなと感じるので、このままの状態でもう1段、2段上げて戦えば、自分たちの夢も達成できるんじゃないかなと思ってます。（自身も）そのレベルに持っていくために日々しっかりと努力していくっていう、それだけですね。

（「FIFAワールドカップ2026」に対して）僕の語彙力では表せないほどの強い意気込みと思いがあります。アンバサダーとして、普段サッカーを見ない人にもサッカーの魅力を伝えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。『ブラボー』に次ぐ長友ワードにもご期待ください！」