2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」12月生まれ（12月7日生まれ～1月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、12月生まれ（12月7日生まれ～1月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。この1ヵ月は大変忙しい月となりそうです。11月に引き続き、上司や支援者からの評価が向上するため、それに伴うプレッシャーも増加しますが、充実感のある日々が続くことでしょう。ただし、予測困難なトラブルに巻き込まれ、精神的に負荷が増す可能性もあります。しかし、トラブルを適切に解決することで、周りから尊敬される展開もありそうです。恋愛面では、特に女性は積極的なアプローチを受ける機会が増加する傾向にあります。男性の場合は、責任ある関係を求められる可能性もあり、軽率なアプローチは痛い目を見るかもしれません。今月は多忙ながらも恋愛運は良好であり、相手を探し中の方は積極的に出会いの場に出かけましょう。パートナーがいる方は、多忙さから雑な対応をしないよう注意が必要です。ストレスは定期的に発散しないと、一度に吹き出したとき致命的なことにもなりかねません。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。