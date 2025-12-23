2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」10月生まれ（10月8日生まれ～11月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、10月生まれ（10月8日生まれ～11月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月の運勢は良好ですが、問題解決を求められる場面が増加する時期です。面倒な事案が複数発生する可能性があります。トラブル解決に上司や先輩が関与する機会が増えると業務量が増加する可能性があるため、頼りすぎは注意です。 11月に引き続き、移動や変化の多い時期となり、新たな人々との出会いが増えるでしょう。そういった出会いを通じて自己の内面的成長が期待できますが、時には自己評価が揺らぐ場面もあるため、自己の軸を見失わないよう、感情に左右されないよう注意が必要です。恋愛面では、出会いを求める方には出会いが豊富な時期となります。忘年会などのイベントでSNSの交換が活発になったり、恋愛の予感を感じられたりする機会が増えるでしょう。パートナーがいる方は、関係性にマンネリを感じ、心が揺らぐ可能性があります。そのような時期に新たな出会いがあり、刺激を感じることもありますが、安易な選択は後々響きそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。