2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」9月生まれ（9月7日生まれ～10月7日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、9月生まれ（9月7日生まれ～10月7日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。読書や考察に没頭できる充実した月となります。精神的な成長が期待できる時期で、価値観の見直しや新たな学びの探求に適しています。ただし、このようなときは思考が活発になりすぎるため、周りのささいな事象に過敏に反応してしまう可能性もあります。 無意識のうちに優越的な態度をとってしまう可能性があるため、自己の立場と他者の立場を慎重に考慮する必要があります。恋愛面では、パートナーがいる方は、より深い対話が可能となる時期です。ただし、ここでも相手の欠点を過度に指摘することは避けたほうがよいでしょう。思考が深まる時期であるからこそ、相手の心情に配慮した言葉選びを心がけましょう。出会いを求める方には、新たな出会いのチャンスも訪れるため、積極的に交流の場に出かけましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。