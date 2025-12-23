2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」6月生まれ（6月5日生まれ～7月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、6月生まれ（6月5日生まれ～7月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。この時期は対人関係が特に充実する月となりそうです。食事への誘いや活発なコミュニケーションの機会が増えそうなので、忘年会やイベントには積極的に参加することが望ましいでしょう。また、今月は家族やパートナーとの関係性を深めるチャンスでもあります。現在の良好な関係をさらに強化するのに適した時期であり、大切に育んでいくことが重要です。 全般的に運気上昇の時期であることから、いつもと違ったお誘いであっても、積極的に参加することで新たな出会いや刺激を得られる可能性があります。恋愛面では、パートナーをお探しの方は異性からの注目を集めやすい時期となります。友人関係から急速に親密になる可能性や、会食の機会をきっかけとして関係が進展するチャンスも期待できるでしょう。 パートナーがいらっしゃる方は、美的感覚が高まる時期であり、デート時にはファッションを意識すると相手の目を引きつけそう。日常とは異なる体験が幸運を引き寄せる可能性があり、タイミングが許せば旅行に出かけることもおすすめ。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。