NECに所属する日本代表MF佐野航大が、名門PSVへの移籍に関する噂について言及した。21日、現地メディア『Forza NEC』が同選手のコメントを伝えている。

現在22歳の佐野は、2023年夏にファジアーノ岡山からNECに完全移籍で加入。ここまでクラブ通算で公式戦77試合出場10ゴール8アシストを記録。今季も中心選手として、さらなる存在感を高めており、リーグ戦全試合でスタメンフル出場を果たしている。

そんな佐野は、エールディヴィジ（オランダ1部）の強豪PSVに移籍する可能性が浮上。19日、オランダメディア『Voetbal International』は、PSVに所属するオランダ代表MFヨエイ・フェールマンにフェネルバフチェ移籍の可能性が浮上していると報道。その代役候補として、佐野の名前がリストアップされていると伝えていた。

20日に行われたアヤックス戦後、佐野は自身の移籍の可能性について、「PSVが興味を持っていることは、記事を見たので知っています」と正直なコメント。しかしながら、目の前のプレーに集中する構えを見せており、「今はそのことについては考えていません。まったく気にしていないわけではないですが、気にしすぎるとNECでのプレーに集中できなくなります」と語っている。

さらに佐野は、「夏に代理人とPSVの間で連絡がありました」と、この夏にすでにPSVから接触があったことを明らかにしつつ、「舞台裏で何が起きているかはわからない。将来的にはステップアップするつもりですが、今はNECの選手です。もちろん、ビッグクラブが興味を示してくれることは光栄なことです」と、将来的な願望を口にした。