2025J2リーグアウォーズが22日に開催され、最優秀選手賞（MVP）をはじめとした各賞の受賞者が発表された。

熾烈な優勝、J1昇格争いが繰り広げられた2025明治安田J2リーグ。最終的には水戸ホーリーホックが得失点差でV・ファーレン長崎を上回り、クラブ史上初のJ2優勝とJ1昇格を決めた。最終節まで優勝争いを演じた長崎も8年ぶりにJ1へ復帰。また、3位チームから6位チームまでで争われた昇格プレーオフの結果、ジェフユナイテッド千葉が17年ぶりのJ1復帰を決めている。

MVPに輝いたのは長崎のMFマテウス・ジェズス。出場した38試合で19ゴールを記録し、長崎のJ1復帰に大きく貢献した活躍が高く評価されての初受賞となった。なお、M・ジェズスは得点王とのダブル受賞を果たしており、ベストイレブンも含めると“個人3冠”を達成している。受賞に際しては次のようなコメントを残した。

「厳しいシーズンでしたので非常に嬉しく思っています。この受賞はチームメイトとサポーターのおかげです。選手達の犠牲心がなければ、僕は活躍できていなかったし、サポーターの声援が合ったからこそ走り切る事ができました。本当にありがとうございました」

ベストイレブンにはM・ジェズスのほか、優勝した水戸からDF飯田貴敬、DF大森渚生、MF齋藤俊輔、FW渡邉新太の最多4名が選出。M・ジェズスを除く10名は初のJ2ベストイレブン選出となっている。

最優秀ゴールは水戸の齋藤が9月13日（土）の第29節ベガルタ仙台戦で挙げた1点に決定。敵陣左サイド深い位置でボールを受けると、複数人に囲まれながらも巧みなステップでボックス内へ侵入し、右足の見事なコントロールショットをゴール右上隅に叩き込んだ。また、優勝監督賞は水戸の森直樹監督、優秀監督賞は長崎の高木琢也監督が受賞している。

各賞の受賞者は以下の通り。

最優秀選手賞（MVP）

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

ベストイレブン

▼GK

田中颯（徳島ヴォルティス）

▼DF

飯田貴敬（水戸ホーリーホック）

大森渚生（水戸ホーリーホック）

市原吏音（RB大宮アルディージャ）

山田奈央（徳島ヴォルティス）

▼MF

高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

山口蛍（V・ファーレン長崎）

▼FW

渡邉新太（水戸ホーリーホック）

マルクス・ヴィニシウス（FC今治）

得点王

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

最優秀ゴール賞

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

第29節ベガルタ仙台戦（9月13日）17分

優勝監督賞

森直樹（水戸ホーリーホック）

優秀監督賞

高木琢也（V・ファーレン長崎）

フェアプレー賞

カターレ富山、愛媛FC、ロアッソ熊本

フェアプレー個人賞

林彰洋（ベガルタ仙台）

松田佳大（レノファ山口FC）

藤井皓也（ロアッソ熊本）

