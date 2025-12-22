ルレ・エ・シャトーに日本のホテルが新加盟！｜HOTEL 白林 HAKODATE

世界中の厳選された独立系ホテル・旅館・レストランが加盟するルレ・エ・シャトーに、このたび新たに14箇所のホテル・レストランが加盟。日本からも「HOTEL 白林 HAKODATE」が名前を連ねることとなった。

【画像】新たに「ルレ・エ・シャトー」に加わった、北海道・函館にある「HOTEL 白林 HAKODATE」（写真8点）

北海道函館市の住宅街にある丘の上に建てられた「HOTEL 白林 HAKODATE」は、1908年に建てられた旧ロシア帝国領事館の館舎を大改修工事を経て使用され、そこにウェルネスに特化した新館を追加しオープンした。昔から変わらないクラシックな魅力と、リノベーションで加えられた現代的なスタイルが優雅に融合しており、心地よい空間を実現している。

元領事館棟である本館には、約102平方メートルの広々としたスイートルーム2室が用意されており、ダークウッドの階段に幾何学模様の大理石床、装飾的な型押し天井、シャンデリア、港を見下ろす大きな出窓など、クラシカルでラグジュアリーな雰囲気を存分に楽しむことができる。

また、新く増築されたウェルネス棟には、日本庭園を模した広々とした4つのスイート、室内プール、ドライサウナとハマム(トルコ式サウナ)エリア、ファイヤーピットが設けられており、ディナー前のリラクゼーションに最適な空間となっている。

ホテル内のレストランは2箇所あり、 「白夜」では、ロシアと日本が感じられるフランス料理、寿司処「船見」では極上の鮮魚を使った蝦夷前(えぞまえ)寿司を楽しむことができる。

ここでしか味わえない素敵な雰囲気の中で、他とは少し違ったウェルネス体験はいかがだろうか。

HOTEL 白林 HAKODATE

https://www.biaclyn.com/