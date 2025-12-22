福岡ソフトバンクホークスは22日、台湾プロ野球の味全ドラゴンズから、徐若熙（シュー・ルオシー）投手を獲得したことを発表した。背番号は18。

徐若熙は台湾出身の25歳で、最速158キロを誇る右腕だ。2019年、台湾プロ野球（CPBL）ドラフト1位で味全ドラゴンズに入団し、CPBL通算64試合に登板して16勝18敗、防御率2.42の成績を残した。

通算305回を投げ、投球イニングを大きく上回る349個の三振を奪っている。非常に奪三振能力が高い、台湾期待の先発投手だ。

徐若熙は球団を通じ、「このたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝しています。歴史と実績を誇る球団の一員となれることを大変光栄に思います。球団の期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたいと思っています。また、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせて以来、成長の機会と多大なるご支援をいただいた味全ドラゴンズの皆さまにも、深く感謝しています。私の原点がドラゴンズにあることは、今後も変わることはありません。新たな環境でさらなる成長を目指し、これまで支えてくださったすべての皆さまに、プレーでお応えできるよう努力します」とコメントした。

●選手概要は下記の通り。

◎徐若熙（シュー・ルオシー）背番号 18

生年月日：2000年11月1日（25歳）

出身地：台湾

身長 / 体重：180cm / 76kg

ポジション：投手

投打：右投げ右打ち

出身校：平鎮高校

2025年所属：味全ドラゴンズ（CPBLドラフト1位入団）

