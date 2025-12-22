巨人は22日、ボビー・ダルベック選手と契約合意を発表した。

ダルベックは球団公式ホームページを通じて「読売ジャイアンツに加入できることを心から嬉しく思います。長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です。毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします。ジャイアンツの一員として、東京ドームでファンのみなさんにお会いできるのを楽しみにしています。Go Giants！」とコメント。

ダルベックは今季ホワイトソックスでプレーしたほか、マイナー3Aで3球団合計105試合に出場して、打率.269、24本塁打、82打点の成績を残した。

▼ ダルベックのプロフィール

出身：アメリカ合衆国

守備位置：内野手

生年月日：1995年6月29日生

投打：右投右打

身長／体重：191cm／102kg

経歴：アリゾナ大学－ボストン・レッドソックス傘下マイナー－ボストン・レッドソックス－ボストン・レッドソックス傘下マイナー－シカゴ・ホワイトソックス傘下マイナー－シカゴ・ホワイトソックス－ミルウォーキー・ブリュワーズ傘下マイナー－カンザスシティ・ロイヤルズ傘下マイナー－巨人