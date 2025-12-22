東京ヴェルディは22日、城福浩監督と契約を更新することで合意したと発表した。

現在64歳の城福監督は、FC東京の育成部、強化部、監督などの職務を歴任し、年代別の日本代表でも監督やテクニカルスタッフを務めた。ヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島等でも指揮を執り、2022年6月に東京Vの監督に就任。2年目の2023シーズンには、東京Vを16年ぶりとなるJ1の舞台へ導いた。

2024明治安田J1リーグでは、昇格1年目ながら躍進を続け、最終的には6位でフィニッシュ。就任4年目の今季は、2025明治安田J1リーグで残留争いに巻き込まれる時期もあったが、最終的には17位でシーズンを終え、2年連続の残留を果たしていた。

来季で東京Vの指揮官として5年目を迎える城福監督は、契約更新に際し、クラブを通して意気込みを明かしている。

「引き続きヴェルディの指揮を取れることを嬉しく思います。様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行きます」

「明治安田Jリーグ百年構想リーグという特別なシーズンとなりますが『更なるチームの成長』を皆さんで後押しして頂けると心強いです。成長あるのみ」

