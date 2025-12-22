今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）～12月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）～12月28日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、好きなことができてリフレッシュできるタイミング。気になっていたお店やイベントへ友人たちと参加してみるのも良いでしょう。出先でピンときたアイテムを購入して、部屋に飾ると運気アップに。恋愛面は、好きな人の前でも自分らしく振る舞えそう。リラックスして自然体でいると、相手も緊張感が消えてくるようです。いろいろ悩んでしまいそうなときは、気を逸らすようにしましょう。編み物など没頭できるものがあると良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。