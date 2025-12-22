目上の人に贈る誕生日メッセージは、日頃の感謝を伝えるまたとない機会です。しかし、「どんな言葉を選べばよいのか」「失礼にならない表現は?」と迷ってしまうことも多いでしょう。

この記事では、敬語の正しい使い方や相手に喜ばれる言葉選びのポイントを解説するとともに、さまざまなシーンで使える誕生日メッセージの例文を紹介します。

目上の人への誕生日メッセージ【上司編】

上司への誕生日メッセージでは、礼儀正しさと感謝の気持ちを大切にすることが基本です。ここでは、忙しい日常のなかでもスムーズに伝えられる、心のこもったメッセージ例を紹介します。

シンプルな誕生日メッセージ

【例文①】 お誕生日おめでとうございます。健やかで実り多い一年となりますよう、 心よりお祈り申し上げます。

【例文②】 お誕生日おめでとうございます。 喜びに満ちた、幸多き一年となりますように。

親しみを込めた誕生日メッセージ

【例文①】 〇〇さん、お誕生日おめでとうございます。 先日、ゴルフに行かれたとうかがいました。 いつかご一緒にラウンドできたらうれしいです。これからもお元気でお過ごしください。

【例文②】 お誕生日おめでとうございます。 〇〇課長から教えていただいたことは、 わたしにとって大きな財産です。また飲みに行きましょう!

改まった誕生日メッセージ

【例文①】 〇〇部長、お誕生日おめでとうございます。 日頃より温かいご指導を賜り、誠にありがとうございます。 〇〇部長のお言葉一つひとつが、日々の励みとなっております。 今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。

【例文②】 〇〇課長、お誕生日おめでとうございます。 〇〇課長のリーダーシップとお人柄には、 いつも深く感銘を受けております。 これからもご一緒に働けることを、大変うれしく思っております。

代表者としての誕生日メッセージ

【例文①】 〇〇さん、お誕生日おめでとうございます。〇〇さんの存在が、チーム全体の大きな支えとなっています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【例文②】 お誕生日おめでとうございます。日頃のご指導に、メンバー一同心より感謝しております。今後とも変わらぬご指導のほど、よろしくお願いいたします。

目上の人への誕生日メッセージ【先輩編】

日頃からお世話になっている先輩には、感謝や敬意を込めたメッセージを贈りましょう。親しい先輩には、具体的なエピソードを添えることで、より心の伝わるメッセージになります。

シンプルな誕生日メッセージ

【例文①】 〇〇先輩、お誕生日おめでとうございます。いつも親切にご指導いただき、ありがとうございます。 先輩にとって、素敵な一年となりますように。

【例文②】 お誕生日おめでとうございます。いつもチームを明るくまとめてくださり、感謝しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

仲のいい先輩への誕生日メッセージ

【例文①】 〇〇さん、お誕生日おめでとうございます。 いつも楽しいお話で職場を明るくしてくださり、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

【例文②】 お誕生日おめでとうございます。プライベートでもいつもお世話になっております。これからもお手やわらかにお願いします。また改めてお祝いさせてくださいね。

日頃の感謝を込めた誕生日メッセージ

【例文①】お誕生日おめでとうございます。行き詰まったときにいつも相談に乗ってくださり、 心から感謝しています。〇〇先輩のおかげで、前向きに頑張れています。素敵な一年を!

【例文②】お誕生日おめでとうございます。入社当初、〇〇さんに支えていただいたおかげで、 安心して仕事に向き合うことができました。これからも先輩を目標に、精進してまいります。

敬う気持ちを込めた誕生日メッセージ

【例文①】 〇〇先輩、お誕生日おめでとうございます。先輩のやさしさと前向きな姿勢に、いつも励まされています。いつか先輩のような存在になれるよう、頑張ります。

【例文②】 〇〇さん、お誕生日おめでとうございます。〇〇さんのリーダーシップとお人柄には、 いつも学ばせていただくことばかりです。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

目上の人への誕生日メッセージ【取引先編】

取引先への誕生日メッセージは、ビジネスマナーを大切にしつつ、感謝と敬意を込めて伝えることが重要です。関係性に応じて、丁寧さと親しみのバランスを意識しましょう。

気取らない誕生日メッセージ

【例文①】 お誕生日おめでとうございます。このようにお祝いの言葉をお伝えできる関係になれたことを、 大変うれしく思っております。今後とも良好なお取引をよろしくお願いいたします。

【例文②】 お誕生日おめでとうございます。ご多忙のことと存じますが、どうぞお身体にはお気をつけてお過ごしください。 またお会いできる日を楽しみにしております。

あらたまった誕生日メッセージ

【例文①】 お誕生日おめでとうございます。日頃より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。今後とも末永いお付き合いを賜れましたら幸いです。

【例文②】 本日がお誕生日とうかがいました。 誠におめでとうございます。〇〇さまとのご縁を大切にし、 より一層貢献できるよう尽力してまいります。

目上の人への誕生日メッセージの書き方

目上の人への誕生日メッセージは、日頃の感謝を伝え、良好な関係を築くための大切な機会です。ここでは、気持ちが伝わるメッセージを書くためのポイントを紹介します。

礼節をわきまえる

目上の人に対しては、失礼のない表現を心がけることが大切です。丁寧さを意識しつつも、形式ばかりにならないよう、自分の言葉で気持ちを伝えましょう。

敬語を正しくつかう

敬語は、相手への敬意を示す重要な要素です。誤った敬語はかえって失礼になることもあるため、正しい表現を意識しましょう。

具体的なエピソードを添える

印象に残る出来事を一つ添えるだけで、メッセージに温かみが生まれます。相手との関係性が伝わる内容を選びましょう。

感謝の気持ちを伝える

「ありがとう」という言葉は、どんな相手にとってもうれしいものです。どのような点に感謝しているのかを具体的に伝えることが大切です。

気遣いの言葉を加える

健康や今後の活躍を気遣う一言を添えることで、より心のこもったメッセージになります。

目上の人には感謝と敬意を伝える誕生日メッセージを贈ろう!

目上の人への誕生日メッセージは、感謝と敬意を伝える絶好の機会です。形式だけにとらわれず、相手を思う気持ちを大切にしながら、あなたらしい言葉でメッセージを贈ってみてください。