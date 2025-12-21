2025年12月21日(日)は、一年の中でも最強レベルの開運日です。この日は「一粒万倍日」「天赦日」「甲子」「天恩日」という4つの大吉日が重なります。金運や愛情運、仕事運など全体運を大きく引き上げるチャンスで、特に年末に向けた新しいスタートや計画を立てるのに最適です。そんなミラクルな最強開運日に幸運を引き寄せる過ごし方をご紹介します。

1．一粒万倍日で「種まき」すれば運気アップ

一粒万倍日は「小さな種をまけば万倍に実る日」。金運や仕事運、学びや挑戦に縁起が良く、行動の効果が大きくなる日です。

・新しい口座や積立、投資をスタート

・お財布の新調や浄化

・名刺やSNSなど自己紹介ツールの刷新

・願い事を紙に書いて置く



天赦日と重なるため、多少の不安や迷いがあっても踏み出す力が強まり、未来への種まきとして最適です。

2．天赦日で障害を乗り越え、幸運をつかむ

天赦日は暦の中でも最上級の吉日で、天があらゆる障害や過去の失敗を赦す日。新しい挑戦や再チャレンジ、事業や学びのスタートには絶好のタイミングです。今日の一歩が将来的な成功につながる、追い風のような日といえます。

3．甲子で新しいスタートを後押し

甲子は、「新しいことを始める吉日」とされます。新しい目標を立てる、計画を練る、仕事や学びを始めるには最高のタイミング。行動すれば運が後押しされ、思いがけない幸運やサポートも得やすくなります。

4．天恩日で天の恩恵を受ける

天恩日 は、「お祝い事」「人生を大きく変化させる行動」「愛の成就」に強力な追い風が吹きます。そのため、愛情ゆたかな恩恵が降り注ぐ一日。プロポーズや結婚・入籍、新しい関係のスタートなど、愛に関する大切な決断を後押ししてくれる最良の日です。クリスマス直前という季節感も手伝い、ロマンチックなムードがピークに。パートナー、家族、友人と笑顔で時間を分かち合うことで、さらに運気が上昇していくでしょう。

5．注意点：マイナスの行動は避ける

一粒万倍日には「マイナスの行動も万倍になる」という注意があります。

・借金や浪費

・人を責める言葉

ポジティブな行動を心がけることで、開運の効果を最大化できます。

いかがでしょうか。2025年12月21日は、天赦日で障害が取り払われ、種が万倍に育ち、甲子と天恩日で新しいスタートと天の恵みが受けやすい奇跡の一日です。小さな一歩でも行動することで、金運・愛情運・仕事運など全体運が大きく広がります。2026年に向けた計画を立てたり、願い事を形にしたり、家族や友人と笑顔で過ごすことを意識して、豊かさと幸福を引き寄せましょう。