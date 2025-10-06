2025年10月6日は、一年の中でもトップクラスに運気が高まる「一粒万倍日」「天赦日」「天一天上」が重なる特別な一日です。これらが揃う日は極めて珍しく、選択や行動が福を呼ぶ、まさに開運アクション日。幸運を引き寄せるためにおすすめとなる“やるべきこと5選”をご紹介します。

1. 金運を育てる行動をスタート

「一粒万倍日」は、「一粒の籾（もみ）が万倍の稲穂になる」という意味を持つ日。始めたことが何倍にも膨らむ縁起の良い大吉日です。お金に関することを始めるのに絶好のタイミングです。

• 新しい口座を開設する

• 積立や投資をスタートする

• お財布を新調する、またはクリーニングして浄化する

• 名刺やSNSなど、自己紹介ツールを刷新する

• 願い事の種まきをする



など、特に天赦日と重なることで、多少不安があっても「アクションをおこすことで道が開ける」力が強まります。

2. キャリア・学びのスタートに最適

天赦日は、天がすべての罪を赦す日とされる暦の中でも最上級の吉日です。あらゆる障害が取り払われ、物事がスムーズに進むとされています。「新しい挑戦をしたい」「過去の失敗を乗り越えたい」「再チャレンジをしたい」という方も、追い風を受け幸運を授かるチャンスです。 資格取得の勉強を始めたり、副業や事業の準備をしたりするのもおすすめです。一粒万倍日が後押ししてくれるので、今日の一歩が大きな成果へと育ちやすくなります。ノートに目標を書き出す、学びたい分野の講座に申し込む、といった小さな行動でも十分効果な効果が期待できるでしょう。

3. 人間関係を整える

この日は大切な人との縁を深めることも開運につながります。結婚や入籍、パートナーへのプロポーズ、長く温めてきた思いを伝えるのに最適。仕事上の契約や新しい取引を始めるのにも最良の日です。信頼を築く行動を意識すると、そのご縁が将来大きな財産となって返ってくるとされます。

4. 天一天上で“場”を整える

10月6日は「天一天上」となり、方位の障りを気にせず行動できる日です。住まいや職場を掃除して環境を整えることで、これまで上手くいっていなかった事もリセット、開運できます。玄関や職場のデスクを磨いて良い気を呼び込み、不要な物を整理して新しい運を受け入れる準備をしましょう。財布を置く場所を整えたり、観葉植物を置くのもおすすめです。

5. 注意したいポイント

一粒万倍日は“マイナスの行動も万倍になる”とされます。借金や浪費、人を責める言葉などは避けましょう。ポジティブな選択を心がけることが成功のカギとなります。

2025年10月6日は、天が赦し、種が万倍に育ち、方位の障りもない──まさに奇跡のような開運日。行動すればするほど運が広がる日です。何かを始めるならこの日を選び、感謝を込めて行動しましょう。小さな一歩でかまいません。今日の決断が、あなたの人生に豊かさの実りをもたらしてくれるでしょう。