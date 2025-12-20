大正製薬は12月18日、「風邪によるスーパーピンチ調査」第4弾の結果を発表した。調査は2025年11月7日～11月8日、20代～60代全国の男女有職者(パートアルバイト含む)、直近1年以内に風邪を引いた1,200人を対象にインターネットで行われた。

風邪を引いた時に頼りたい存在

ビジネスパーソン1,200名に、｢風邪を引いた時に頼りたい人や物はありますか｣と尋ねたところ、男女ともに、第1位は｢配偶者/パートナー/恋人(男性:55.4%/女性:46.9%)｣、第2位は｢市販薬(男性:28.4%/女性:38.0%)｣となった。栄養ドリンクは、男性で第3位(17.7%)、女性で第4位(21.3%)となった。

風邪を引いたときに頼りたい存在

風邪の時に言われて傷ついた言葉

一方で、｢風邪を引いた時に言われて傷ついた言葉はありますか｣と尋ねたところ、第1位は男女ともに｢うつさないでね(男性:17.2%/女性:15.5%)｣となり男女ともに約2割のビジネスパーソンが実際に言われて傷ついたと回答した。他の回答を見ると、男性では、｢マスクつけといてね｣や｢部屋から出ないでね｣、女性では｢また風邪引いたの?｣や｢無理するからだよ｣等のよそよそしい言葉を投げかけられて傷ついていることがわかった。

風邪のときに言われて傷ついた言葉

風邪を引いた時の栄養補給で困ったこと

同様に、｢風邪を引いた時の栄養補給で困った/苦労した経験はありますか｣と質問したところ、45.4%のビジネスパーソンが｢ある｣と回答した。風邪の時の、食欲・行動意欲の低下から栄養補給に関しても苦労していることが推測される。

風邪を引いた際の栄養補給で困った経験

2人に1人が年末繁忙期に風邪を引いた経験あり

ビジネスパーソン1,200名に、今まで11月/12月の年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか」と質問したところ、実におよそ2人に1人が「ある(45.9%)」と回答した。