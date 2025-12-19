Jリーグは19日、2026年2月から6月まで開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の地域リーグラウンド各節対戦カードと試合日程を発表。百年構想リーグにおいても、金曜日の夜に行われる「フライデーナイトJリーグ（金J）」と国立競技場で開催される「THE 国立 DAY」を開催することを発表した。

「金J」は、J1の開幕カード3試合を含む計8試合を開催。「THE 国立 DAY」はEASTグループの試合を中心に計6試合が予定されており、WESTグループの試合も1試合が行われる。それぞれの対戦カードと試合日程は以下の通り。

◆◼︎フライデーナイトJリーグ

▼ 2月6日（金）

EAST第1節：横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア

WEST第1節：京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸

WEST第1節：V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

▼ 2月27日（金）

EAST第4節：FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉

WEST第4節：サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.

▼ 4月24日（金）

EAST第12節：柏レイソル vs 鹿島アントラーズ

EAST第12節：FC東京 vs 水戸ホーリーホック

▼ 5月22日（金）

EAST第18節：FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ

◆◼︎THE 国立 DAY

▼ 3月7日（土）

EAST第5節：FC東京 vs 横浜F・マリノス

▼ 3月14日（土）

EAST第6節：東京ヴェルディ vs 浦和レッズ

▼ 3月18日（水）

EAST第7節：東京ヴェルディ vs 浦和レッズ

▼ 3月22日（日）

EAST第8節：川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

▼ 5月22日（金）

▼ 5月24日（日）

EWST第18節：清水エスパルス vs ガンバ大阪