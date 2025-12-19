Jリーグは19日、2026年2月から6月まで開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の地域リーグラウンド各節対戦カードと試合日程を発表。百年構想リーグにおいても、金曜日の夜に行われる「フライデーナイトJリーグ（金J）」と国立競技場で開催される「THE 国立 DAY」を開催することを発表した。
「金J」は、J1の開幕カード3試合を含む計8試合を開催。「THE 国立 DAY」はEASTグループの試合を中心に計6試合が予定されており、WESTグループの試合も1試合が行われる。それぞれの対戦カードと試合日程は以下の通り。◆◼︎フライデーナイトJリーグ
▼ 2月6日（金）
EAST第1節：横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア
WEST第1節：京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸
WEST第1節：V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島
▼ 2月27日（金）
EAST第4節：FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉
WEST第4節：サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.
▼ 4月24日（金）
EAST第12節：柏レイソル vs 鹿島アントラーズ
EAST第12節：FC東京 vs 水戸ホーリーホック
▼ 5月22日（金）
EAST第18節：FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ
▼ 3月7日（土）
EAST第5節：FC東京 vs 横浜F・マリノス
▼ 3月14日（土）
EAST第6節：東京ヴェルディ vs 浦和レッズ
▼ 3月18日（水）
EAST第7節：東京ヴェルディ vs 浦和レッズ
▼ 3月22日（日）
EAST第8節：川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス
▼ 5月22日（金）
EAST第18節：FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ
▼ 5月24日（日）
EWST第18節：清水エスパルス vs ガンバ大阪