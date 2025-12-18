地元は好き、でも帰らない？働く女性のU・Iターン本音とキャリア戦略

年末年始、地元に帰るか迷っていませんか？ 実は、働く女性の約半数が帰省しないという驚きの事実が明らかになりました。

地元愛と現実のギャップ：働く女性の帰省・Uターン事情

故郷を離れて働く私たちにとって、「地元に帰る」という選択は、毎年頭を悩ませるテーマの一つではないでしょうか。家族や友人との再会を心待ちにする一方で、移動の疲れや金銭的負担、そして何より「都会の喧騒から解放されてゆっくりしたい」という気持ちとの葛藤もあるはずです。

女性の転職をサポートする大手転職サイト『女の転職type』が実施した興味深い調査データから、働く女性337名を対象に、「地元への帰省」そして「U・Iターン」に関するリアルな声を集計した結果、現代女性の多様なライフスタイルや価値観が浮き彫りになっています。

約半数が年末年始に帰省しない!? 現代の帰省事情

年末年始といえば、家族で集まって過ごすのが日本の伝統的な風景ですが、この調査からは少し違う実態が見えてきます。

Q.1 年末年始は、地元に帰る？

なんと、働く女性の約半数（46.7%）が「地元に帰らない」と回答。これは「はい」と答えた40.6%を上回る結果です。「未定」の12.8%を含めると、帰省しない選択肢が強く意識されていることがわかります。

では、帰省する人はどれくらいの期間、地元で過ごすのでしょうか？

Q.2 地元には何日くらい帰る？

最も多かったのは 「3～4泊」で31.5%、次いで「1～2泊」が28.8%と続きます。日帰りの人も16.4%いることから、帰省するにしても短期滞在が主流となっているようです。5泊以上の長期滞在は2割程度で、長期休暇でもなかなかゆっくりできないのが現代の働く女性のリアルな姿かもしれませんね。

そして、帰省中の過ごし方で圧倒的に人気だったのが「家でゆっくり過ごす」という回答。

Q.3 地元に帰ったら、何する？

87.7%もの人が「家でゆっくり過ごす」と答えています。これは驚異的な数字です！ 普段の仕事で心身ともに疲れ切っているからこそ、実家という安心できる場所でリフレッシュしたいという気持ちが強いのでしょう。「親孝行・家事の手伝い（49.3%）」や「親戚の集まりに出席（31.5%）」といった家族との交流も大切にしつつ、何よりも自分を労わる時間を求めていることが伺えます。

「地元が好き」は7割超！でもUターンには慎重なワケ

地元に対する感情は、多くの人にとって特別なものですよね。この調査でも、その気持ちの強さが明らかになりました。

Q.4 地元は好き？

なんと、74.8%もの働く女性が地元を「好き（とても好き＋やや好き）」と回答！ 「とても好き」も35.9%と高い割合を占めています。これは、地元が心のよりどころであり、大切に思っている人が多いことの証拠でしょう。

地域別に見ても、特に中国・四国地方は91.7%と圧倒的に地元愛が強い傾向が見られました。一方、東北地方は55.5%とやや低い結果でしたが、それでも半数以上が地元に好感を抱いているのは素晴らしいことだと思います。

しかし、「地元が好き」という温かい感情とは裏腹に、地元に戻って働く「Uターン」となると、話は少し変わってくるようです。

Q.5 Uターンに興味はある？

「Uターン」に興味があるのは、全体の39.5%（とても興味がある＋やや興味がある）にとどまりました。実に60.6%の女性が「あまり興味がない」「まったく興味がない」と回答しており、「地元が好き」という気持ちだけでは、キャリアの選択までには至らない現実が見えてきます。

このギャップは何を意味するのでしょうか？ 好きな場所で暮らしたい気持ちと、現実的なキャリアプランや生活設計の間に、大きな隔たりがあるのかもしれません。

U・Iターン、それぞれの理由とリアルな選択

では、実際にU・Iターンに興味を持つ女性たちは、どのような理由からその選択を考えているのでしょうか。

Uターンに興味がある理由：「家族のため」が圧倒的多数

「Uターン」とは、一度地元を離れて都会などで働き、再び地元に戻って働くことを指します。この調査で明らかになったのは、Uターンを考える理由の多くが「家族」への思いだということ。

Q.6 Uターンに興味がある理由は？

1位は 「親や家族の近くで暮らしたい」が59.8%、2位は 「親の介護が心配」が40.2%と、親や家族のサポートを視野に入れている人が非常に多いことがわかります。3位の「自然豊かな環境で暮らしたい（30.5%）」も、家族との生活の質を向上させたいという気持ちと繋がっているのかもしれません。

一方で、「働きたい企業や団体がある」という理由でUターンを考えている人はわずか2.4%と少数派。自身のキャリアアップや仕事内容よりも、家族のそばにいたい、大切な人を支えたいという温かい気持ちが、Uターンを後押しする大きな原動力となっていることが伺えます。私自身も、遠く離れた家族を思う気持ちは強く共感します。

Iターンに興味がある理由：「経済的負担の軽減」と「都会からの脱却」

「Iターン」とは、生まれ育った地元ではない、別の地方に移住して働くことを指します。Uターンとは異なり、全く新しい環境での生活を意味するため、その動機も少し違ってくるようです。

Q.7 Iターンに興味はある？

Iターンに興味があるのは37.7%（とても興味がある＋やや興味がある）で、Uターンとほぼ同じくらいの割合でした。こちらも興味がない人が6割強と多数を占めています。

しかし、その理由を見てみると、より個人のライフスタイルや価値観が反映されているように感じます。

Q.8 Iターンに興味がある理由は？

1位は 「物価や家賃が安く経済的負担を減らせる」で38.8%。これは都会暮らしの大きな悩みの一つですよね。2位は 「都会の喧騒や満員電車が苦手」で32.8%、3位は「自然豊かな環境で暮らしたい」で31.9%と、都会のストレスからの解放を求める声が強く反映されています。

「デジタルデトックスをしたい」「海に近い場所に住んでみたい」「知らない街で暮らしてみたい」といった具体的なコメントも寄せられており、Iターンは自分らしい生き方や、新しい発見を求める旅のような側面があるのかもしれません。経済的なメリットと、心身の健康を重視する現代女性の賢明な選択と言えるでしょう。

理想のキャリアとライフスタイルを掴むために：編集長からのアドバイス

U・Iターンは、人生における大きな決断です。今回の調査結果を受けて、『女の転職type』の小林佳代子編集長は、具体的な行動のヒントを提案しています。

「UIターンを視野に入れている方は、まず 『いつ頃、実現したいのか』という具体的な時期を明確にし、そこから逆算して準備を始めることがおすすめです。その上で、地元・地方で何をしたいか、今のあなたの『強み』（スキルや経験）を活かせる仕事があるかをリサーチしましょう。活かせる仕事があるのなら、今の仕事でさらにその強みを磨き、具体的な実績を積み上げることが何よりの準備になります。ない場合は、新しい分野の知識を学んだり、関連する資格を取得したり、副業で経験を積んだりするのもいいでしょう。また、『今の会社を辞めたくない』と考えるなら、リモートワークや地方拠点への異動の可能性を、人事や上司に正直に相談してみることも有効な手です。」

これは非常に実践的なアドバイスだと感じました。漠然とした憧れだけでなく、具体的な目標設定と、現在の仕事でのスキルアップが重要だという点。そして、現在の会社での可能性を探るという視点は、見落としがちながらも大きなヒントを与えてくれます。

さらに、小林編集長は地方のデメリットにも目を向けることの重要性を指摘しています。交通の不便さや収入の変化、家族がいる場合はパートナーとの十分な話し合いなど、多角的な視点から検討することが、後悔のない選択に繋がります。

働く女性を支える強い味方『女の転職type』

今回の興味深い調査データを提供してくれたのは、株式会社キャリアデザインセンターが運営する 『女の転職type』 です。

『女の転職type』は、その名の通り、正社員で長く働きたい女性に特化した転職サイト。未経験から正社員を目指せる求人、プライベートも充実できる残業少なめの求人、そして仕事と育児を両立できる求人など、女性が重視するポイントに寄り添った情報を多数掲載しています。

女性のリアルな仕事観を定期的に調査し、その実態を社会に発信する姿勢は、まさに 「働く女性の強い味方」。今回のU・Iターンに関する調査も、多くの女性が自身のキャリアやライフスタイルを見つめ直すきっかけになるのではないでしょうか。

まとめ：あなたにとっての「地元」とは？

「地元が好き」という普遍的な感情と、多様化する現代女性のライフスタイルやキャリア観。今回の調査からは、その間に横たわる複雑な思いが垣間見えました。

年末年始の帰省一つとっても、その選択には個人の価値観や状況が色濃く反映されています。そして、U・Iターンといった大きな選択肢においては、家族への思いや経済的な現実、あるいは自分らしい生き方への探求心が、強く背中を押していることがわかりました。

あなたは今、地元に対してどんな気持ちを抱いていますか？ そして、理想のライフスタイルを実現するために、どんな選択肢を考えていますか？ 『女の転職type』の提供する情報やアドバイスが、あなたらしい一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。

