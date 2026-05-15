ヤクルト、2点リードで序盤を終える
ヤクルトは1回表に先制、2回表にも追加点を挙げ、2-0で中日をリード。サンタナは本塁打で1打点を記録している。中日はまだ得点が入っていない。試合は中盤へ向かう。
【スタメン】
中日: 1(中)大島 2(二)田中 3(遊)村松 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(三)高橋周 7(右)板山 8(捕)木下 9(投)柳
ヤクルト: 1(右)丸山和 2(左)サンタナ 3(遊)長岡 4(二)内山 5(三)武岡 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(投)高梨 9(中)岩田
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|38
|19
|17
|2
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|38
|13
|24
|1
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|38
|23
|15
|0
|.605
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|1
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|4
|日本ハム
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|38
|16
|21
|1
|.432
|6
|6
|ロッテ
|38
|15
|23
|0
|.395
|8