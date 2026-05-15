ヤクルト、2点リードで序盤を終える

ヤクルトは1回表に先制、2回表にも追加点を挙げ、2-0で中日をリード。サンタナは本塁打で1打点を記録している。中日はまだ得点が入っていない。試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

中日: 1(中)大島 2(二)田中 3(遊)村松 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(三)高橋周 7(右)板山 8(捕)木下 9(投)柳

ヤクルト: 1(右)丸山和 2(左)サンタナ 3(遊)長岡 4(二)内山 5(三)武岡 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(投)高梨 9(中)岩田

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8