オリックス、ロッテと互角の展開 3-3

3回裏にロッテが佐藤、ポランコらの活躍で3点を先制。しかし6回表、オリックスは森の2打点などで猛反撃し、同点に追いついた。両チームとも注目の選手が打点を挙げ、接戦が続いている。

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