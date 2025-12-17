クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が来夏に退任する可能性があるようだ。16日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

かつてフランクフルトをヨーロッパリーグ（EL）制覇に導いたグラスナー監督は、昨年2月にロイ・ホジソン前監督の後任としてクリスタル・パレスに就任。昨年夏にはフランクフルト時代の“教え子”である鎌田をスカッドに加えると、クラブ史上初のFAカップ制覇を成し遂げ、今シーズンもここまでプレミアリーグで5位、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズで9位につけるなど手腕を発揮している。

しかし、グラスナー監督の現行契約は来年6月末で満了に。報道によると、クリスタル・パレスはメガクラブからの関心も囁かれているオーストリア人指揮官との契約延長に向けて動いているものの交渉は難航しており、2026－27シーズンも引き続き指揮を執るかは不透明だという。

また、グラスナー監督が来夏に退任する場合、クリスタル・パレスは現在ヘタフェを率いているホセ・ボルダラス監督招へいに乗り出す可能性があるようだ。かつてアラベスを率いてセグンダ・ディビシオン（スペイン2部リーグ）を制覇した61歳のスペイン人指揮官は、2016－17シーズンにヘタフェをラ・リーガ昇格に導き、2021－22シーズンには名門バレンシアを指揮。2023年4月にヘタフェに復帰したが、現行契約は来年6月末までとなっている。

なお、グラスナー監督の契約延長交渉の行方は、鎌田の去就にも影響を与えることが濃厚だ。クリスタル・パレスは今シーズン限りとなっている契約期間を延長するべく初期の交渉を開始した模様だが、同選手は“恩師”がクラブに残留するかを確かめてから去就を決断する意向を示していると報じられている。