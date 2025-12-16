ソニー・クリエイティブプロダクツが日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』は12月18日から、原作出版80周年を記念し、サンリオが『きかんしゃトーマス』の登場キャラクターをデザインプロデュースした商品の先行販売を、京王百貨店新宿店で開始する。

サンリオデザインプロデュース商品(イメージ) (C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

期間中は、大人でも持ちやすいシンプルなデザインをコンセプトに、トーマスの過去アニメシリーズの名場面を切り取った第1弾「スタンダードシリーズ」「エピソードシリーズ」「木製レールシリーズ」の商品を販売する。

サンリオデザインプロデュース第1弾シリーズ(イメージ) (C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

アイテムは、アルミ缶ストラップ(各1,100円)、ブランケット(3,850円)、コレクションアクリルチャーム(全3種 550円)、Tシャツ(各3,300円)、トートバッグ(各2,200円)、巾着(各1,980円)など。

商品リスト(イメージ) (C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

2,000円以上の購入で、カレンダーカード1枚をプレゼントする。

ノベルティカレンダー (C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

同商品は、京王百貨店 新宿店 7階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ内で展開する「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」で取り扱う。期間は2026年1月28日まで。

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.