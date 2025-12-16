「その人の名刺代わり」とも言われる足元。どんなに完璧なオーダースーツを身につけても、靴が残念では全てが台無しに。しかし、もうその悩みは無用です！オーダースーツの老舗「GINZAグローバルスタイル」が、スペインが誇る本格革靴ブランド『Berwick1707（バーウィック）』の取り扱いを全国29店舗に拡大。最高の履き心地と洗練されたデザインで、あなたのビジネススタイルを足元から格上げする秘訣を、今すぐご紹介します。

足元から完璧な装いを！グローバルスタイルでBerwick1707が賢く手に入るチャンス

ビジネスシーンやフォーマルな場において、スーツはもちろんのこと、足元まで気を配るのが大人のマナーです。足元はまさに「その人の名刺代わり」。どんなに素敵なスーツを着ていても、靴が残念だと全体が台無しになってしまうことも。

そんな私たちにとって、見逃せない嬉しい情報が飛び込んできました。オーダースーツの老舗「GINZAグローバルスタイル」が、スペイン発の本格革靴ブランド 『Berwick1707（バーウィック）』 の取り扱いを、この度、全国29店舗へと拡大したというのです！

スペインの誇り、職人の技が息づく『Berwick1707』

グローバルスタイルが自信を持って取り扱いを拡大したのが 『Berwick1707』 です。

Berwick1707は、革靴の名産地として知られるスペイン南東部のアルマンサで誕生しました。そのブランド名は、1707年のスペイン継承戦争で功績を挙げた英雄「バーウィック公爵」に敬意を表して付けられたものだそうです。このネーミングからも、単なる靴ではなく、長きにわたる伝統と確固たるモノづくりへの意志が込められていることが伝わってきますね。

Berwick1707の最大の特徴は、すべての革靴が熟練職人の手仕事によって生み出されている点です。特に注目すべきは、 「グッドイヤーウェルト製法」 を全面的に取り入れていること。

グッドイヤーウェルト製法とは？

この製法は、アッパー（甲革）、インソール（中底）、アウトソール（本底）を直接縫い合わせるのではなく、「ウェルト」と呼ばれる細い革を介して縫い合わせる伝統的な製法です。

* 堅牢性： 靴の形が崩れにくく、非常に丈夫で長持ちします。

* 通気性： 中底にコルクが敷き詰められるため、クッション性と共に吸湿性・通気性に優れています。

* 足馴染み： 履き込むほどに中底のコルクが足の形に沈み込み、まるでオーダーメイドのようにフィットする「至高の履き心地」が実現します。

* 修理のしやすさ： アウトソールの交換が容易なため、ソールが擦り減っても何度も修理して長く愛用できるのが大きな魅力です。

まさに、一生モノと呼ぶにふさわしい革靴を生み出す製法なのです。Berwick1707の靴は、その見た目の美しさだけでなく、足を通した時に初めて実感できる極上の履き心地が、多くのビジネスパーソンを魅了しています。オーダースーツで自分の個性を表現するなら、足元も妥協したくないですよね。グローバルスタイルがBerwick1707を選んだのは、まさにオーダースーツの「自分らしさ」を、足元でさらに引き立てるベストパートナーだと考えたからに違いありません。

「ENJOY ORDER!」を追求するグローバルスタイル

今回の発表元であるグローバルスタイルは、1949年に創業し、長年の経験と独自の生地仕入れネットワークを強みに、2009年にオーダースーツブランド「Global Style」を立ち上げました。そして2021年には東京証券取引所のスタンダード市場へ新規上場を果たすなど、その成長は目覚ましいものがあります。

彼らが掲げるコンセプトは 「ENJOY ORDER!」 。これまでのオーダースーツ業界につきまとっていた 「高い」「古くさい」「入りづらい」 といったイメージを根本から変えようと、様々な工夫を凝らしてきました。

例えば、

* リーズナブルな価格設定

* ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のラインナップ

* 誰もが入りやすい洗練された店舗デザイン

など、まさに「オーダースーツの民主化」を推し進めてきた存在と言えるでしょう。

彼らは単にスーツを提供するだけでなく、「オーダースーツを通してビジネスマンを応援する」という強い意志を持っており、オーダースーツはもちろんのこと、オーダーシャツ、オーダーコート、そして今回のBerwick1707のようなオーダーシューズまで、トータルコーディネートをオーダーメイドで楽しめる場を提供しています。

オーダースーツと一緒に！賢く手に入れる「スーツ＋バーウィックプラン」

さて、このBerwick1707をグローバルスタイルで手に入れる最大のメリットが、 「オーダースーツ+Berwick1707コンビプラン」 です。

このプランを利用すれば、オーダースーツとBerwick1707の革靴を、それぞれ単体で購入するよりもお得なセット価格で手に入れることができます。

* オーダースーツ1着： ¥24,000〜（税込¥26,400〜）

* Berwick1707 1足： ¥34,000〜（税込¥37,400〜）

* セット価格： ¥58,000〜（税込¥63,800〜）

上質なオーダースーツと、本格的なグッドイヤーウェルト製法の革靴をセットでこの価格で手に入れられるのは、まさに賢者の選択ではないでしょうか。これからスーツを新調しようと考えている方、または足元からビジネススタイルを格上げしたい方にとっては、見逃せない機会です。

取り扱いデザイン例

グローバルスタイルの店舗では、Berwick1707の幅広いデザインが展開されています。ビジネスシーンで活躍する定番のストレートチップやプレーントゥはもちろんのこと、個性と品格を兼ね備えたダブルモンクストラップや、休日スタイルにも合わせやすいタッセルローファーなど、きっとあなたのスタイルに合った一足が見つかるはずです。

全国29店舗で、理想の足元を見つけよう！

今回の取り扱い店舗拡大により、Berwick1707は全国29店舗のグローバルスタイルで手に入るようになりました。特に、新たになんばスカイオ店と広島パルコ新館店での取り扱いが開始されたとのこと。お近くにお住まいの方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

グローバルスタイルでは、プロのフィッターがあなたの足の形やサイズ、そしてオーダースーツとの相性まで考慮して、最適な一足を見つけるお手伝いをしてくれます。実際に履いて、その履き心地と職人技を体験することが、満足のいく一足を選ぶ上で何よりも大切です。

あなたも、この機会にグローバルスタイルの店舗で、足元から完璧なビジネススタイルを追求してみませんか？オーダースーツと本格革靴の組み合わせで、きっとあなたのビジネスシーンがさらに輝くはずです。

