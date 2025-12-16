リクルートは12月12日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は11月1日～30日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報27万5,577件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

三大都市圏平均時給推移

調査の結果、三大都市圏全体の11月度の平均時給は1,620円と、前年同月より23円増加、前月より11円増加した。

職種別にみると、「クリエイティブ系」(前年同月比+108円)など全職種でプラスに。前月比では「IT・技術系」(同+23円)など4職種でプラスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,711円(前年同月1,690円、前月1,704円)と、前年同月比で21円、前月比で7円増加した。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,481円(前年同月1,434円、前月1,457円)。前年同月より47円、前月比で24円の増加に。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,546円(前年同月1,477円、前月1,526円)。前年同月比では69円の増加、前月比では20円増加した。