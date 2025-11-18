リクルートは11月17日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は10月1日～31日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報29万9,002件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

三大都市圏平均時給推移

調査の結果、三大都市圏全体の10月度の平均時給は1,609円と、前年同月より17円増加、前月より4円減少した。

職種別にみると、「クリエイティブ系」(前年同月比+172円)や「IT・技術系」(同+146円)など5職種でプラスになった一方、前月比では「オフィスワーク系」(同－22円)など3職種でマイナスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,704円(前年同月1,674円、前月1,703円)と、前年同月比で30円、前月比で1円増加した。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,457円(前年同月1,438円、前月1,445円)。前年同月より19円、前月比で12円の増加に。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,526円(前年同月1,495円、前月1,523円)。前年同月比では31円の増加、前月比では3円増加した。