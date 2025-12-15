今日の運勢は？ ★12月16日（火）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月16日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月16日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？心が少し揺れやすいときこそ自分を優しく包み直すことで本来の温かさが戻ってくるような流れが生まれていきます。無理に与えようとせず心を整えることで直感が働いてあなたに必要なものが自然と寄ってくるでしょう。少しずつ希望の光が見え始めてくる時期です。考え方を柔らかく変えることで新しい選択肢が見えてくるでしょう。今までのやり方に固執しない姿勢が、あなた自身を動きやすい方向へと導いてくれるでしょう。頭の中に浮かぶひらめきや言葉を丁寧にすくい上げていくことで現実を動かす最初の一歩が見つかっていきそうな流れです。心の中の本音を整理して言語化していくほどに進むべき方向がすっきりと見えて自分らしい決断につながっていくような時間になりそうです。自分のペースを大切にできる穏やかな流れが生まれていきます。小さい事の積み重ねにより、達成感が積み重なっていくような時間です。心の余裕が状況をより良い方向へ導いてくれるでしょう。手放したい思いや習慣を自然と手放すきっかけが出来そうです。依存や不安に揺さぶられない姿勢が前向きな道への1歩となって行くでしょう。小さな解放が大きな変化へのきっかけになって行くでしょう。心が自然に惹かれるものや人とのつながりが大きなヒントとなり、あなたの選択の後押しをしてくれそうです。直感に従って動いて行くことで関係や物事がより心地よい方向へと整っていくようになるでしょう。思っていたより早い展開やチャンスが流れ込んでくるような動きがありそうです。勢いのある変化も今のあなたには無理なく受け取れる準備が整っており直感に従うほど流れがスムーズに進んでいきます。これまで積み重ねてきた努力が報われ自信が自然と芽生えてくるような前向きな流れがあります。評価や成果にとらわれすぎず進んできた道のりほど次の目標へ向かう力が整っていきます。小さな成功が新たな追い風となって行くでしょう。急いで答えを出そうとせず情報や言葉を落ち着いて受け取ることで心が整い大事なポイントが見えてくるでしょう。視野を広げることで本質がつかめて迷いが自然にほどけていきます。焦らない姿勢が新しい気づきを運んでくれるでしょう。選択肢が多く感じられても心が本当に望むものにそっと意識を向けることで方向性がひとつに定まっていく兆しが見えます。理想を描く力はそのままに一つの思いを優しく育てることで必要な道が少しずつ形になっていきます。自分の声に耳を澄ませることで見落としていた答えがゆっくりと浮かび上がってくるでしょう。外の評価と内側の感覚を大切にすると指針が自然と整っていきます。穏やかな気づきが前進の力になるでしょう。自分が築いてきたものを改めて受け取り直すことで次のステージへ向かう余裕が生まれていく流れになっていくでしょう。小さな満足を丁寧に認めると豊かさを引き寄せる力が強まりそうです。考えすぎて固くなった視点を少しゆるめることで状況の見え方が整っていくでしょう。結論を急がず心の声と現実を受け取るほど判断が明確になり、本来の冷静さが戻ってきます。力を抜くことで必要な答えがメッセージとして降りてくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。