今日の運勢は？ ★12月14日（日）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月14日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月14日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？今日は直感が冴えやすい日なので、直感を参考に行動することを心掛けてみましょう。特に今日予定がない場合は近所を散歩してのんびりと過ごすのも良さそうです。学びが深まったり、成長に繋がるような1日となりそうです。今日は視野を広く持つことを心掛けて過ごしてみましょう。読書をしたり、ネットサーフィンをするのも良さそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は好きな人や仲良くなりたい人に積極的に話しかけてみたり、アプローチをしてみられると良さそうです。人脈がテーマの日です。今日はコミュニケーションが広がりやすく、人付き合いも活発な運気なので、なるべく人が集まる場所へ行くようにしましょう。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションが大切な日です。普段はなかなか話しづらいことをパートナーに伝えたり、大切な話をすることにも良い日です。趣味や友達との時間が充実しやすい運気です。好きなことにとことん時間を注いだり、親しい人にメッセージを送ってみたりするのも良さそうです。忙しさが目立つ1日となりそうです。疲れも出てきそうなので、頑張りすぎには注意をしましょう。今日は仕事や課題に対して程よいところで切り上げて夜は早めに休むようにしましょう。金運が好調ですが、今日はお金に関することを見直せると良い日です。今後のためにお金に関することで勉強を始めてみたり、リサーチをしてみたりするのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりとする時間を持ったり、部屋の掃除をしてプライベートな空間を整えるのも良さそうです。今日は内省がテーマの日です。現状を見直してみたり、不要なものは手放せると良さそうです。思考の整理のために紙に書き出したり、瞑想をするのも良い日です。モヤモヤが出やすい日なので、今日は1人の時間を大切にできると良い日です。沢山睡眠を取ったり、お風呂にゆっくりと浸かったりなど心が求めている時間を大切にしましょう。今日は生活習慣を見直してみたり、身体を動かす時間を持てたりすると良い日です。無理のない範囲でウォーキングをしてみたり、ストレッチをする時間を持ってみましょう。今日はお風呂にゆっくりと浸かる時間を持ったり、リンパマッサージなどのリラクゼーションを受けて、心や身体がすっきりする時間を持てると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。