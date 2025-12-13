人気ライブ配信アプリ「BIGO LIVE」人気ライバーが新宿のビジョンに登場！

2025年8月に実施された人気ライブ配信アプリ「BIGO LIVE（ビゴライブ）」内イベント【見つけて、ビジョンの中の私「Xmas 編」】。今回入賞した総勢11名のBIGO LIVE人気ライバーが、屋外ビジョンに登場しています。
◆BIGO LIVE人気ライバーが新宿のビジョンに登場
この夏に開催された「BIGO LIVE（ビゴライブ）」イベントで入賞した、総勢11名のBIGO LIVE人気ライバーが、今月の12月1日（月）から「AINZ&TULPE 新宿東口ビジョン」に登場しています。気になるメンバーは次の通りです。
・みなみだお（957056210）
・岩本実穂子（IlIlIlIliliIlIl）
・ゆりちやん（928685763）
・ali（956558903）
・あや（991767341）
・今井優（thank_yuyu）
・るる（1064267926）
・ミヤビ（MIYABI_11.29）
・かしゅみん（ka2shu20）
・さゆ（1055155327）
・駄がし・菓子（1026953770）
※（ ）内は「BIGO LIVE」のIDです
屋外ビジョンは、新宿東口からすぐ近く。ビジョンは撮影しやすい高さなので、現地で一緒に写真を撮ることも可能です。
掲載期間：2025年12月1日（月）～12月31日（水）
掲載時間：08:00～22:00
毎時：56:15～放映予定
※15 秒動画が1 時間に 1 回放映を予定
※媒体都合により放映時間に変更が生じる可能性がございます
※通行の妨げにならないようご注意ください
※ビジョン前の長時間の滞留、店舗へのお問い合わせはお控えください
■『BIGO LIVE』とは？
日本やアメリカ、ヨーロッパ、韓国、東南アジアなど世界150の国と地域でサービスを展開し、全世界で5億人を超えるユーザーを抱える日本国内でも人気急増中のライブ配信アプリです。日本のライブ配信はもちろん、韓国、アメリカ、ヨーロッパの配信者も多く、海外の文化や、語学が好きな方にもおすすめです。日本のライブ配信はもちろん、韓国、アメリカ、ヨーロッパの配信者も多く、海外の文化や、語学が好きな方にもおすすめ。定期的にモデルや音楽など幅広いイベントを実施しています。
公式アプリ：https://bigolive.onelink.me/sG8X/PR/