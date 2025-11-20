日本漢字能力検定協会は11月1日より、今年一年の世相を"漢字一字"で表現する「今年の漢字」を郵送、Web、応募箱で募集している。

「今年の漢字」募集中

インターネットでは応募フォームから受け付けており、応募期間は12月9日18:00までとなる。はがきでの応募は12月4日必着。応募箱は書店や図書館など全国1,400箇所以上(2024年実績)に12月1日まで設置される。発表は12月12日に京都・清水寺にて行われる。

1位になれなかった2位の漢字は?

最多投票数を獲得した漢字一字が「今年の漢字」第1位に選ばれ、清水寺・森清範貫主による揮毫で発表されるため、多くのメディアでも取り上げられるが、2位以下の漢字は同協会から発表しているものの、これまで日の目を見ることがほとんどなかった。

過去30年間の「今年の漢字」で第1位になれなかった第2位の漢字は、どのような一字だったのか。当時の世相とともに5つの漢字を紹介する。

1998年は、経済不況や政治不信などを理由に「不」

和歌山県で起こったカレー毒物混入事件をはじめ、ヒ素・ダイオキシンなどの猛毒におびえたこと、反町隆史さんが歌った「POISON」が流行ったことなどが理由で、2,693票(20.56%)を獲得した「毒」が第1位だったが、第2位に選ばれたのは「不」という一字で、応募数は501票(3.82%)だった。日本経済の底知れぬ不況や、政治家や財界人に対する不信、先行きが不透明であったことから、国民が不安を感じた1年だった。

2004年は「冬ソナ」から始まった韓流ブームで「韓」

2004年の第1位に選ばれたのは20,936票(22.84%)を獲得した「災」だったが、第2位の「韓」は6,243票(6.81%)を獲得した。「冬のソナタ」「ヨン様」が空前の大ブームを巻き起こし、「韓流」という言葉を耳にする機会が増えた1年だった。

2013年は明るく「楽しい」話題で「楽」

2013年は、五輪招致や世界遺産登録に向け国民が団結し、多くの人が「輪」となって決定を喜んだことなどから「輪」が選ばれた。「輪」の応募数は9,518票(5.59%)だったが、第2位に選ばれたのが「楽」。応募数は8,562票(5.03%)で第1位とは956票差だった。東北楽天ゴールデンイーグルスが日本シリーズ初制覇を達成し、東北地方に感動と希望をもたらしたこと、東京五輪の開催決定、富士山の世界遺産登録、英国でのロイヤルベビー誕生など、明るく楽しいニュースが目立った。また、アベノミクスで生活が楽になることへの期待が込められていた。

2015年は訪日外国人による「爆買い」などで「爆」

世界の平安と暮らしの安全について考えた年だった、2015年の今年の漢字、第1位は「安」。5,632票(4.34%)を獲得して第1位に選ばれたが、この年の第2位は「爆」という一字だった。応募数は4,929票(3.80%)で、第1位に703票差と迫った。訪日外国人が急増し、なかでも中国人による「爆」買いが目立った1年だった。また、鹿児島県・口永良部島の噴火爆発や、急速に発達する低気圧を表す爆弾低気圧による天災も発生。パリでは爆弾や銃乱射による同時多発テロが起こり、多くの人が傷ついた。

2018年は「平成最後」「平昌五輪」等を理由に「平」

2018年は20,858票(10.80%)を獲得した「災」が第1位に選ばれたが、16,117票(8.34%)を獲得して第2位となったのが「平」という一字だった。平成最後の年であり、平昌五輪での女子チームパシュートや小平奈緒選手、羽生結弦選手などの活躍、大リーグでは大谷翔平選手が新人王を獲得したことなどがあげられた。南北首脳会談や米朝首脳会談などが行われたことで「平和」への期待が高まるとともに、豪雨、地震、台風、猛暑などの災害が多く、平穏無事を願う1年でもあった。

2025年の世相を表す「今年の漢字」は?

11月1日より、今年の漢字を全国から募集している。以下では、2025年に起きた主な出来事を振り返る。

1月

・第172回芥川賞に安堂ホセ氏、鈴木結生氏、直木賞に伊与原新氏が選ばれる。

・元タレントの性加害問題でテレビ局が10時間超の会見を実施。社長・会長が辞任を表明。

2月

・宇宙航空研究開発機構が測位衛星「みちびき6号」を搭載したロケットの打ち上げに成功。

・陸上の田中希実選手が女子3000mの日本記録を更新。

3月

・2026年サッカーワールドカップに史上最速で日本代表が出場を決める。

・東京地方裁判所から旧統一教会へ解散命令が出される。

4月

・米国が世界各国への相互関税を発表。日本には24%の税率を適用。

・大阪・関西万博が大阪市の人工島・夢洲(ゆめしま)で開幕。

5月

・アイドルグループ「嵐」が2026年春のツアーをもって活動終了と発表。

・「令和の米騒動」を受け、政府が備蓄米の販売を開始。

6月

・プロ野球の名選手・名監督である長嶋茂雄氏が死去。

・日本製鉄がUSスチールの買収を完了し、完全子会社化。

7月

・鹿児島県・トカラ列島近海で、地震の発生回数が1,000回を超える。

・第27回参議院選挙において自民・公明大敗で過半数割れ。

8月

- 群馬県伊勢崎市で、国内観測史上最高気温となる41.8度を記録。

- 第二次世界大戦(太平洋戦争)終結から80年。

9月

・石破茂首相が退陣を表明。

・東京2025世界陸上開催。競歩で、勝木隼人選手と藤井菜々子選手が銅メダルを獲得。

10月

・坂口志文氏がノーベル生理学・医学賞を、北川進氏がノーベル化学賞を受賞。

・全国各地でクマの目撃や被害が相次ぎ、犠牲者が過去最多に。

・高市早苗氏が女性初の内閣総理大臣となり、高市政権が発足。

漢字ミュージアムにて「今年の漢字展」を開催

京都・祇園の漢検 漢字博物館･図書館(漢字ミュージアム)では､2026年2月23日まで、企画展｢今年の漢字展｣を開催している。「今年の漢字」開催初年の1995年から2024年までの大書現物をすべて展示している。