元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で11月18日に公開された動画に出演。桧山進次郎氏との遭遇エピソードを披露した。

古田敦也氏

桧山進次郎氏とまさかの遭遇

桧山氏が多趣味という話題を受け、古田氏は「偶然、安比高原スキー場で会ったからね」と、桧山氏との遭遇を回想。

古田氏が「着替えてて、『おー!』って。ホンマにロッカーで(偶然)」と話すと、桧山氏も「ちょうどお互いが着いた日で、ロッカーで着替えてて。僕のグループが5、6人いたんですけど、一人が『なんか古田さんに似た人がいる』って。『そんなわけないやろ〜』『いた、絶対に古田さん!』となって」と改めて目を丸くした。

一方の古田氏も「遠目に桧山に似てるな」と一度は思ったものの、「まさか(ここで会うはずがない)、岩手県やで?」と思い直したという。そこに桧山氏が「すみません、古田さんですか?」と声をかけたそうで、桧山氏は「そこからずっと一緒に2日間すべらせていただいて。楽しかった」と懐かしんでいた。