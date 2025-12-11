PRIMEは12月2日、不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」が実施した「業者利用時のトラブル実態」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は11月、不用品回収業者を利用した経験のある男女500名を対象に行われた。

まず、不用品回収を依頼した理由を尋ねたところ、最も多かったのは「引越しに伴う片付けのため」(48.9%)であった。次いで「大型家具・家電を自分では処分できなかったため」(38.1%)が続いた。そのほかには、「遺品整理・生前整理」(9.0%)や「家族や知人の勧め」(1.9%)といった回答も見られた。

業者を見つけた方法を尋ねると、「Googleなどの検索で見つけた」が48.4%で最多となり、以下には「チラシ・ポスティング」が21.8%、「知人の紹介」が12.6%で続いた。

業者利用時のトラブル経験について聞いてみると、73.4%が「特にトラブルはなかった」と回答した。一方でトラブルを経験した約3割のうち、「見積もりより高い金額を請求された」や「作業が雑だった」、「スタッフの態度が悪かった」などのエピソードが多く見られた。

不用品回収でトラブルが起きた際の感情としては、「金銭的に損をしたと感じた」(25.63%)の回答が最も多かったが、一方で「信頼できる業者を探したいと思った」(17.23%)といった前向きな声もあった。

また、「怒り・不信感」(16.39%)や「精神的に疲れた」(16.39%)、「もう業者を使いたくないと思った」(15.13%)といった心理的な負担に関する回答が目立つ結果となった。

今後、不用品回収業者を選ぶ際に重視したい事を尋ねてみると、「料金の明確さ」(33.4%)が最多となった。以下には、「スタッフのマナー・接客態度」(18.4%)、「回収実績や口コミ評価」(17.1%)が続いている。