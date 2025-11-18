PRIMEが運営する不用品回収業者「粗大ゴミ回収隊」は11月7日 、「不用品回収業者とのトラブル」に関する調査結果を発表した。同調査は10月、全国の成人男女500人を対象に、インターネットで実施した。

不用品回収業者を選ぶ理由

不用品回収業者を選ぶ理由を尋ねたところ、「費用の安さ」(35.60%)が最も多く、「口コミや評判の良さ」(19.89%)、「即日対応可能」(14.99%)が続いた。

「無料または格安」とうたっていた業者に依頼した人は55.08%だった。そのうち57.5%が「作業後に費用を請求された」、32.5%が「高額請求を受けた」、6.25%が「回収後に業者と連絡が取れなくなった」と答えている。

「無料」または「格安」と書かれていた業者を利用した際に 経験したトラブル

トラブル発生時の対応について聞くと、「理由を説明されたが納得できなかった」(34.18%)、「無料の条件に後から言及された」(36.71%)、「説明なく追加料金を請求された」(20.25%)など、半数以上が不誠実な対応を受けたと回答した。

不用品回収業者を選ぶ際に事前に確認したことを聞くと、「許可番号(産業廃棄物収集運搬業・古物商など)を確認した」は、12.47%にとどまった。「料金表を確認した」(26.07%)、「口コミ・評判を確認した」(24.83%)が多く、11.01%は「特になし」と答えている。

不用品回収業者を選ぶ際に事前に確認したこと

今後利用する際に最も重視する点としては、「明確な料金体系」(26.75%)、「実績や口コミ」(18.62%)、「公的な許可の有無」(16.00%)など、信頼性に関する項目が上位を占めた。