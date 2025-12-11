デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)、リコージャパン北海道支社、マネーフォワードの三社は、11月28日付で、北海道函館市道南地区のDX推進に関する包括連携協定を締結した。

近年、デジタル技術の進展に伴う生産性向上が企業活動に不可欠な一方、北海道の道南地区の中小企業では専門人材やノウハウ不足によりデジタル化が遅れている現状があるという。この課題に対応するため、三社が協力し、地域全体でDXを推進する包括的な連携を図ることとなった。

具体的には、三者がそれぞれの強みを持ち寄り、道南地区の中小企業のDXを推進するモデルの構築を進める。リコージャパン北海道支社は、地域に根付いた提案、特にペーパーレス化や業務フロー改善の提案に強い。そこで、画像機器およびICT関連商品の販売とソリューション提供を通じ、地域の企業・自治体のDXを伴走支援する。

DITは、函館のIT雇用促進を実施しており、地域密着型導入サポートに実績がある。同協定においては、函館分室などを拠点に、業務ヒアリングに基づくコンサルティングや運用提案、費用対効果の算出を行い、ペーパーレス化・業務効率化を推進する。また、地元人材の採用・育成を通じて雇用創出に貢献する。

バックオフィスのDXプロダクトを強みとするマネーフォワードは、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』を地域に提供。これまで企業の業務効率化を支えてきた同サービスを、地元中小企業にもより身近に届け、地元での人材採用を進める。

三社で地域密着型のサポート体制を構築し、道南エリアのDX推進を進めていく。