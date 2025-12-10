双日テックイノベーション(STech I)は、エンタープライズ向けローコード開発支援サービス「Natic Low Code powered by Pleasanter」の本格提供を開始した。

Natic Low Code powered by Pleasanter

同社は、インプリムが提供する国産オープンソースのローコード開発ツール「Pleasanter(プリザンター)」の認定インテグレーションパートナーとして、これまでパートナーサービスの一環で顧客の業務アプリケーション構築・運用を支援してきた。今回、これまでの実績とノウハウをもとに提供メニューを再編。サービス名称を「Natic Low Code powered by Pleasanter」としてリブランドし、同社Naticシリーズのサービスラインナップに正式に追加した。

現在、SaaS/ERP導入が進む一方で、ExcelやAccessなどに残る部門固有の「すき間業務」が二重入力や属人化を招き、現場DXのスピードが追いつかない課題がある。

同サービスは、こうした課題に対応するために開発。国産オープンソースのローコードツール「Pleasanter」と、同社グループのインテグレーションサービスを組み合わせたソリューションで、既存アプリのリプレースと、ERPなどの標準機能でカバーできない現場固有の"すき間"業務のローコード化を両輪で推進する。

短期間・低コストでのアプリ化を実現し、「全体最適」と「現場の使い勝手」を両立することで現場DXを支援。ツール提供だけでなく、システム導入から運用定着までとおして伴走を支援する。