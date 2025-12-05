双日テックイノベーション(STech I)は、企業のAI活用を促す「データ＆AI構築パッケージ」の提供を開始した。

概念図

現在、多くの企業がAIエージェントやAIモデルを開発する際、安全で拡張性のある環境整備に課題を抱えている。そこで同社では、Microsoftの最新AI技術とDatabricksの統合データ基盤を組み合わせ、AIエージェント開発を迅速に進められる環境を提供する。

同パッケージは、Microsoft Azureの最新AI技術とDatabricksを融合し、AI開発環境の構築期間を従来の数カ月から約2週間に大幅に短縮する。これにより、企業は速やかにAI活用を始め、ビジネス価値の創出を加速できる。

同パッケージは、「データ＆AI構築パッケージ for Azure OpenAI」と「データ＆AI構築パッケージ for Azure Databricks」の2つからなり、単独導入も可能。2つを組み合わせることで両者が連携し、社内データ管理からAIによる情報抽出、対話、分析、予測までをワンストップで実現する基盤を迅速に構築できる。

「データ＆AI構築パッケージ for Azure OpenAI」は、最新AI技術を活用したプラットフォームを短期間で導入し、データサイエンティストが開発に集中できる環境を提供する。また、社内データに基づき自然な対話形式で業務をサポートするAI基盤や、セキュリティに配慮した環境構築（Private接続にも今後対応予定）も可能。

「データ＆AI構築パッケージ for Azure Databricks」は、データレイクとデータウェアハウスを統合した「レイクハウス」構造により、データ統合からAI開発・運用までを一貫して実施し、高度な分析を通じたデータに基づく経営判断を支援する。同社は、豊富な導入実績とノウハウに基づき独自開発したテンプレートを活用し、環境構築を迅速に進める。運用マニュアルや管理者向け説明資料も提供する。

2つのパッケージの連携により、データの収集・整備からAIエージェント開発、推論まで一気通貫のワークフローを実現する。Databricksのデータ管理とAzure OpenAIの生成AIモデルが連携し、共通のナレッジベースを活用できるため、一貫したAI技術活用が可能となる。さらに、Databricksのデータガバナンス機能により、Azure OpenAIをより安全に利用でき、企業の業務生産性向上とデータ価値最大化に貢献する。

提供パターンは、インターネット経由のPublic接続版と、企業内ネットワーク経由のPrivate接続版（今後提供予定）。ユーザー自身で構築もできるが、構築代行サービスも選択できる。